徐衣显主持召开市政府第39次常务会议

2024年12月31日下午，市长徐衣显主持召开市政府第39次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神，传达全省领导干部会议精神，贯彻落实市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神，研究政府工作报告起草、重点民生实事谋划、新公司法贯彻落实、工业遗产保护利用等工作。

市政府第39次常务会议要求

看齐紧跟忠诚履职坚定扛牢政治责任

担当作为奋勇争先推动开好局起好步

2024年12月31日下午，市长徐衣显主持召开市政府第39次常务会议，传达学习习近平总书记近期重要讲话精神，传达全省领导干部会议精神，贯彻落实市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神，研究政府工作报告起草、重点民生实事谋划、新公司法贯彻落实、工业遗产保护利用等工作。

会议传达学习了习近平总书记在中共中央政治局民主生活会上的重要讲话精神。徐衣显强调，要自觉对标对表，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，加强政治建设、锤炼“政治三力”，做到总书记有号令、党中央有部署、洛阳见行动。要带头落实管党治党政治责任，严于律己、严负其责、严管所辖，营造风清气正的良好政治生态。要系统对照查摆，突出常态长效，完善工作机制，以更加昂扬的姿态奋进新征程、建功新时代。

会议贯彻落实市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神，研究《政府工作报告(讨论稿)》等三个报告及2025年重点民生实事谋划等工作。徐衣显强调，各级各部门要深入贯彻落实会议精神，把思想和行动统一到党中央对经济形势的科学判断上来，把准目标方向、工作重点、具体路径，推动中央、省、市决策部署落地见效。要深度研究、提质增效。对标省委、市委部署要求，集聚众智、汇聚群力起草好政府工作报告，全面总结成绩，精准谋划任务，办好民生实事，确保各项工作干在实处、取得实效。要抢抓机遇、对接争取。精准把握政策取向，逐条逐项研究梳理，分类汇编政策清单，最大限度争取资金，高质高效谋划项目，让政策机遇释放更多红利。要统筹兼顾、狠抓落实。聚焦全市中心工作、全年目标任务，抓实抓牢重大项目，推动产业转型升级，促进消费提质扩容，打造一流营商环境，把“规划图”变成“施工图”。要防化风险、守牢底线。扎实做好岁末年初各项工作，统筹抓好节日期间经济运行、安全生产、社会治理、救助帮扶、市场保供等重点工作，兜牢基层“三保”底线，确保社会大局和谐稳定。

会议学习了新修订的《中华人民共和国公司法》，邀请法律专家作专题辅导，研究贯彻落实举措。徐衣显强调，要深入学习贯彻习近平法治思想，树牢法治思维，做好宣传解读，提升公众认知度，增强经营者自律意识，加强产权平等保护，提高依法监管水平，打造高水平法治政府，维护公平有序市场竞争环境。

会议研究了涧西工业遗产历史文化街区保护利用工作。徐衣显强调，要坚持保护为先，准确把握工业遗产保护的时代价值、职责使命，科学规划空间，健全联动机制，完善动态监管，延续城市文脉、留住历史记忆。要突出文商旅融合，注重工业创意设计，导入市场运营主体，加快推进活化利用，打造网红消费业态，让工业遗产焕发新活力。

会议还研究了安全生产、困难群众帮扶、涉外法律服务业发展、开发区调区扩区整合、保障性住房建设管理、建筑业高质量发展、地企合作等工作。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)