洛阳热力集团“文明服务提升月”成效显著

供热，供的是热气，暖的是民心。

供热，供的是热气，暖的是民心。

为深入贯彻洛阳市城管局“文明服务提升月”主题活动精神，洛阳热力集团自12月起，按照实施方案要求，结合实际情况，围绕“厚植为民情怀、提升服务质量、展现良好形象”主题，迅速掀起了全员提升服务质量的高潮。一个月以来，通过全面动员、强化培训、优化线上服务平台及持续开展进社区活动等多项举措，集团全员服务质量得到了显著提升。

为了动员全体职工将优质服务意识入脑入心，12月2日下午，洛阳热力集团召开“文明服务提升月动员会”，总经理白志端在现场做动员讲话，强调全体员工应全面提升意识，创新服务方式方法，以更加饱满的热情和专业的态度提供优质热力服务，推动城市文明建设迈上新台阶。

为了强化文明服务和业务技能，洛阳热力集团邀请了行业专家进行实操培训，规范员工礼貌用语和行为举止。同时，洛阳热力集团副总经理刘胜利针对供热过程中的安全作业、设备维护等问题进行了详细讲解，旨在引导供热管家提供更加细致入微、高效专业的服务。

为了打通供热服务到用户家的“最后一米”，洛阳热力集团建立了社区服务网格化管理体系，在小区悬挂供热管家服务公示牌，对服务项目、照片及电话进行公示，确保用户需求能够第一时间得到响应。供暖服务热线和二维码微信报修功能也同步公示，便于用户使用并接受社会监督。

为了进一步优化线上服务流程，洛阳热力集团充分利用公众号“微网厅”等平台，实现了群众办事“最多跑一次”甚至“一次都不跑”。同时，依托智慧供热4.0系统，及时对用户不同时间段的供热数据进行收集分析，筛选出供热不佳的用户，并及时反馈，提高了服务的智能化和便捷化水平。

此外，洛阳热力集团还积极开展了“供热服务进社区活动”，向居民宣讲供热节能知识，并对以往供热效果不理想的用户进行巡检走访，了解其需求并解决实际问题，确保每一位用户都能享受到优质的供热服务。（通讯员 李冀瑶)