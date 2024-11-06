洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳热力集团“文明服务提升月”成效显著

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.12.31 19:24
分享到微信:
用微信“扫一扫”，点击右上角分享按钮
即可将网页分享给您的微信好友或朋友圈。

　　供热，供的是热气，暖的是民心。

　　为深入贯彻洛阳市城管局“文明服务提升月”主题活动精神，洛阳热力集团自12月起，按照实施方案要求，结合实际情况，围绕“厚植为民情怀、提升服务质量、展现良好形象”主题，迅速掀起了全员提升服务质量的高潮。一个月以来，通过全面动员、强化培训、优化线上服务平台及持续开展进社区活动等多项举措，集团全员服务质量得到了显著提升。

　　为了动员全体职工将优质服务意识入脑入心，12月2日下午，洛阳热力集团召开“文明服务提升月动员会”，总经理白志端在现场做动员讲话，强调全体员工应全面提升意识，创新服务方式方法，以更加饱满的热情和专业的态度提供优质热力服务，推动城市文明建设迈上新台阶。

　　为了强化文明服务和业务技能，洛阳热力集团邀请了行业专家进行实操培训，规范员工礼貌用语和行为举止。同时，洛阳热力集团副总经理刘胜利针对供热过程中的安全作业、设备维护等问题进行了详细讲解，旨在引导供热管家提供更加细致入微、高效专业的服务。

　　为了打通供热服务到用户家的“最后一米”，洛阳热力集团建立了社区服务网格化管理体系，在小区悬挂供热管家服务公示牌，对服务项目、照片及电话进行公示，确保用户需求能够第一时间得到响应。供暖服务热线和二维码微信报修功能也同步公示，便于用户使用并接受社会监督。

　　为了进一步优化线上服务流程，洛阳热力集团充分利用公众号“微网厅”等平台，实现了群众办事“最多跑一次”甚至“一次都不跑”。同时，依托智慧供热4.0系统，及时对用户不同时间段的供热数据进行收集分析，筛选出供热不佳的用户，并及时反馈，提高了服务的智能化和便捷化水平。

　　此外，洛阳热力集团还积极开展了“供热服务进社区活动”，向居民宣讲供热节能知识，并对以往供热效果不理想的用户进行巡检走访，了解其需求并解决实际问题，确保每一位用户都能享受到优质的供热服务。（通讯员 李冀瑶)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳市第一人民医院2个专科上榜！
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳...
    省临床重点专科及特色专科名单公布，洛阳市第一人民医院2个专科上榜！
        近日，河南省卫健委公布2024年度河南省临床重点专科及特色专科名单，洛阳市第一人民医院神经内科、心血管内...
  • ·摘掉近视眼镜 听力却下降了？
  • ·“河南省人民医院朱好辉超声工作室”落户洛阳市第一人民医院
  • ·一到冬天手指头就裂口，怎么办？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • “穿越盛唐洛阳年”2025跨年迎新...
  • 我省农业文化遗产资源名单公布 洛...
  • 洛阳市人社部门公布第四季度欠薪...
  • 2025要来了！你的新年flag立好了吗
  • 年终回眸！请查收洛阳2024大项目报告
  • 小区电梯出故障停运一个月，何时...
  • 元旦假期 洛阳天气晴好
  • 破浪有时！2025年洛阳向前冲
  • 郝晓莉：向阳而生 她活成自己最...
  • 北邙山头有几多
    		•
    百姓呼声
    足球赛有球队队员学历造假？
    因为环保问题，市区垃圾车停运合理吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    年末洛浦

    海鸥飞翔

    天井关村掠影

    峇峇娘惹文化展随拍
    /汝阳天心寺考
    /村戏
    /冬日取暖的事儿
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605