新安人大：代表走进便民服务中心 架好桥梁为人民

为解决群众有问题“不知道去哪儿说，不知道向谁说”的难题，进一步方便群众反映意见建议，新安县南李村镇人大代表工作站把人大代表接待岗设置在镇便民服务中心，倾听民声民意，为民排忧解难。

为解决群众有问题“不知道去哪儿说，不知道向谁说”的难题，进一步方便群众反映意见建议，新安县南李村镇人大代表工作站把人大代表接待岗设置在镇便民服务中心，倾听民声民意，为民排忧解难。

南李村镇用心建好、用好人大代表接待岗，落实好值班制度，61名镇人大代表按照值班制度轮流值班，每周四由人大代表接待选民群众，了解群众呼声和诉求，答复群众疑问，反馈群众意见建议。每位群众反映的问题，人大代表都会记录在册，能当场答复的当场答复，不能当场答复的及时反馈到镇人大主席团，经镇人大主席团研究后转办到有关政府部门办理。

9月19日，下坂峪村群众反映村内雨水渠已经20余年，年久失修导致堵塞，下雨时水路不通，会漫出来；10月24日，孙洼村群众反映村内水管时间太长，老化严重，生产生活用水很不方便；11月21日，赵峪村群众反映村组道路两旁路灯不亮，需要维护。经人大主席团研究把这些问题转镇政府相关部门办理，要求10个工作日内研究办理完毕，并向反映问题的群众和接待代表予以反馈，做到事事有着落，件件有答复。

群众事无小事，南李村镇人大代表工作站把接待功能设在便民服务中心以来，共收到群众反映饮水、道路、医保、养老、就业、环境提升等问题50余件，转办5件，为群众搭建起沟通的桥梁，解决了群众“急难愁盼”，群众获得感不断提升。(崔江瑞)