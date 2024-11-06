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洛阳谁家住这儿？刚刚宣布......
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.12.31 16:30
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　　总有一种态度，通过多轮调改和精心设计，提升生活品质，引领生活方式向更高层次进化，推动当代居住文明的不断发展。

　　12月28日，“学府新著大境盛启”腾飞·学府名苑书韵景观示范区暨美学样板间璀璨启幕，吸引了社会各界人士、主流媒体及众多客户等前来参观打卡。开放现场人头攒动，热闹非凡，共同见证了这场高端人居盛会的启幕，体验了美学境界的魅力！

　　现场更有书法大师挥毫泼墨，赠送墨宝，书画大师作画，为来宾呈现了一场优雅的视觉盛宴；营销中心内更是精心准备了精致的茶歇，让每一位来宾都能享受到尊贵的参观体验。

　　当图纸上的线稿已与现实完美融合，化为眼前的生活序曲，腾飞·学府名苑景观示范区及样板间历经时间的细致打磨，每一处细节都是对未来生活的美好期许。

　　首先映入眼帘的是项目的奢石大门，采用高端典雅的爱马仕灰的石材，大气磅礴，营造尊贵的归家仪式感！

　　归家入口处的智能闸机，选用深圳道尔集团的高端产品，将高端写字楼的标准应用于住宅小区，展现了腾飞地产的匠心独运。

　　园林景观作为家的“第二空间”，腾飞地产更是用心。为了营造极致的园林景观，项目团队历经三千余公里，辗转安徽、江苏、河南、山东四省，克服了暴雨、高温等极端天气的挑战，经过多轮对比、推演、筛选，对树种的适宜性进行了详尽的考察，最终精选出最佳选项，并成功实现了全冠移植。

　　即使是景观示范区中的桂花树，因树形轮廓不够饱满，腾飞集团领导毅然决定将已种植的这几棵树连根拔起，更换成整体效果更佳的新树，只为呈现尽善尽美的整体效果。

　　入户大堂采用的是自动感应平移门，实现了刷脸入户便捷体验，无需传统开关门的繁琐动作，解放双手。

　　地下车库的豪华配置，更是将归家仪式感提升到极致。地库采用豪宅标配的磨石固化地库，同时搭配如梦如幻的星空顶归家大堂，归家仪式感拉满。为了打造星空顶归家大堂，项目不惜牺牲储藏间、车位，对单元大堂进行改造，增加成本近千万，腾飞地产对品质的决心可见一斑。

　　建面约139㎡四室两厅两卫的洋房样板间，私梯入户，南向宽幕阳台，将窗外美景纳入生活；优化后的窗框结构，增加了室内的采光与通透感，让居住更加舒适。

　　以上均为实景图

　　敬畏土地，苛求建筑，执着品质。腾飞·学府名苑誓要重新定义孟津好房子，每一砖一瓦都凝聚着匠人的智慧与汗水，每一细节都体现了对品质的不懈追求。

　　投资洛北，正当其时，孟津购房，看过腾飞·学府名苑再做决定！这里，将是您理想的家园之选。

　　学府新著大境盛启

　　腾飞·学府名苑

　　【项目地址】

　　孟津区永和路与太和路

　　交会处西北角

　　【营销中心地址】

　　孟津区瀍源大道与永平路

　　交会处东北角

　　【销售热线】

　　67036666/7777

　　1.本项目核准备案名为“学府名苑”，宣传推广名为“腾飞·学府名苑”。洛房（2024）预售字第009号、第010号、第022号、第023号；

　　2.本宣传资料仅为要约邀请，本宣传资料作为项目介绍，相关图文、数据、文字仅供参考。买卖双方的权利义务以政府部门最终批准文件、图示、双方签订的《商品房买卖合同》及其附件协议为准。本宣传资料对项目周边环境、交通、教育、商业及其他配套设施的介绍，均源于资料发布时的政府规划，旨在提供相关信息，不意味着本公司对此做出了承诺，最终以相关政府部门公告及周边现状为准。在法律允许范围内，本公司保留对本宣传资料修改的权利，敬请留意最新资料，制作日期为2024年12月，有效期2个月；

　　3.以上图片来自现场活动拍摄或网络，仅作为宣传资料使用，如有侵犯敬请告知，将于第一时间删除。
[ 责任编辑：潘亮 ]
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