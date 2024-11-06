12月31日，洛阳市安防委办公室发布假期安全提示，元旦期间，各类庆祝活动增多，人流物流集中，安全风险也将随之增加。 12月31日，洛阳市安防委办公室发布假期安全提示，元旦期间，各类庆祝活动增多，人流物流集中，安全风险也将随之增加。 出行游玩 公众需关注最新预报、预警及交通信息，合理安排行程，注意防护和出行安全。元旦假期，探亲潮、近郊旅游和跨区域旅游潮叠加，届时将迎来人流、车流高峰，请遵守交通法规，切勿超速超员、酒后驾车、疲劳驾驶。 公共场所 元旦假期，节庆、旅游、娱乐等活动增多，人流物流聚集。要尽量避开人流高峰，老人和小孩要注意安全，要了解现场安全通道和出入口位置，遇到突发情况时，听从指挥，按照疏散指示标志有序撤离，防止踩踏。 燃气 元旦假期，用电、用气、用火增多。公众需注意燃气、燃煤安全，保持室内通风，谨防一氧化碳中毒。餐饮、居民等燃气用户要警惕燃气安全风险，使用燃气时不要离人，保持室内通风良好，发现燃气泄漏时，要迅速关闭气源、打开门窗通风、不触动电器开关、远离危险区域、到室外拨打报修电话并疏散附近人员，严防燃气泄漏导致中毒、燃爆事故。 消防 元旦期间，各景区景点、餐饮、购物、医院、养老院、娱乐等场所火灾负荷大，要定期检查和维护各类消防设施设备，规范用火用电用气行为，确保安全出口和疏散通道畅通，严防各类火灾事故。群众外出时需做到人走火熄电断气关，居家时需规范使用取暖设备，严禁电瓶车室内停放或充电，严防家庭火灾。 森林防火 近期天气干燥多风等不利因素增多，进入郊野山林时，请勿携带打火机、火柴等火种，严禁吸烟、烧纸焚香等违规用火行为；不得在林区烧荒、生火取暖，严格遵守森林防火规定，严防森林火灾人人有责。 企业生产 岁末年初生产经营活动活跃，各生产经营单位要做好安全教育培训和宣传；严格执行带班、值班制度和安全检查巡查制度；强化有限空间、动火作业等高风险作业的审批管理；全面检查各种设备设施是否完好，做好设备设施的维护保养，及时消除安全隐患。（洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光 通讯员 胡婷婷）