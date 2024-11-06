洛阳正大广场自行车驿站正式亮相，元旦系列精彩活动燃爆全城！

近日，洛阳正大广场“首届青年友好骑行文化沙龙暨自行车驿站”正式启幕，此次活动标志着洛阳正大广场在推动青年文化迈出的重要一步。作为城市中心的重要地标，洛阳正大广场致力于推动本地文化的多元化发展，持续助力洛阳青年友好型城市建设。

近日，洛阳正大广场“首届青年友好骑行文化沙龙暨自行车驿站”正式启幕，此次活动标志着洛阳正大广场在推动青年文化迈出的重要一步。作为城市中心的重要地标，洛阳正大广场致力于推动本地文化的多元化发展，持续助力洛阳青年友好型城市建设。

自今年下半年以来，正大广场一直致力于打造富有活力与创意的商业空间，并围绕“新生活、新消费、新场景”的理念进行创新探索。随着篮球公园、滑板公园和自行车驿站三大主题公园的落成，洛阳正大广场正在成为洛阳青年和文化艺术爱好者的理想之地。自行车驿站的开设为骑行爱好者提供了一个休憩、交流与分享的平台，未来将定期举办骑行与户外探索活动，倡导绿色健康的生活方式。

本次活动还邀请到神都夜骑俱乐部、天路行车队、太平洋咖啡以及知名自行车品牌的参与。现场举办慢骑挑战赛，来宾共同分享骑行心得，交流和探讨车辆调试经验并参与互动拍照，留下了美好的瞬间。

城市狂欢派对，1000份惊喜派送

为了迎接2025新年到来，洛阳正大广场精心策划打造了一系列元旦活动。其中最令人期待的是12月31日、1月1日的洛阳青年音乐大会WISH TODAY 2.0，现场将带来超燃的音乐表演和互动福利环节。送出包括荣耀挂烫机、米家吹风机、乐影城电影票、TIMS天好咖啡在内的1000份免费礼品，为观众带来惊喜连连。

据悉，12月31日至1月1日期间，“财”大欢喜新年福气刮刮乐活动也将同步进行，凭单张小票满88元即可获得幸运刮刮卡一张，为新年添财添福。

好剧开场，共赏艺术饕餮盛宴

元旦档期，正大文化交流中心也同步上演多场精彩的音乐会。28日，来自洛阳东方合唱团的《爱永在》迎新年音乐会将为市民奉献一场温馨而感人的演出；29日，来自俄罗斯爱乐交响乐团带来的新年音乐会、1月8日，芭蕾舞剧《天鹅湖》将为市民呈现国际水准的艺术盛宴；30-31日，2025洛阳新年音乐会将为市民再次带来专属正大的浪漫新年祝福仪式感。

精彩登场，共度狂欢开启新篇

此外，12月28日至1月1日期间，酷爱运动·未来联赛中国选拔赛、弘音琴行新年音乐会、麦田童话万人画展、伟才幼儿园跨年晚会、K-POP随机舞蹈、新年音乐脱单大集等活动将在洛阳正大广场悉数登场。

辞旧迎新之际，洛阳正大广场诚挚邀请广大市民共同见证美好而精彩的瞬间，一同迎接充满希望的新一年的到来。未来，洛阳正大广场将继续秉持“青年友好”的理念，推动商业模式创新，促进商业空间与户外街区的联动发展，在“青年文化+夜经济”领域持续发挥积极作用，助力洛阳成为更加开放、包容、充满活力的城市。