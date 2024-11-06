涧西区湖北路街道：一份源自居民自治的“福利”【视频】

临近元旦，每户居民都能收到一个来自小区收益的“红包”，这事儿在涧西区湖北路街道三达公寓业主微信群里引起不小的轰动。

临近元旦，每户居民都能收到一个来自小区收益的“红包”，这事儿在涧西区湖北路街道三达公寓业主微信群里引起不小的轰动。

钱不多，每户30元，这份心意却令大伙儿心头一暖。“还是业委会管得好！我们不仅不用交钱，还能领钱，这在以前都不敢想。”近日，领到钱的居民刘欢欢喜笑颜开。

该小区业主委员会由小区7名居民组成，牵头的是李学超。在他们的带领下，小区不仅实现自治，还为居民谋取到福利。

一个仅有1栋楼、年龄将近30岁、缺少物业的老旧小区，“蝶变”如何发生？

开源节流，是李学超等人改变小区面貌的思路。李学超介绍，一方面通过盘活小区资源帮助小区增收，反哺物业费、垃圾清运费等支出，另一方面减少不必要的支出。

“我们在盘点中发现，小区有两处闲置房屋。”李学超介绍，大家商议后决定，对这些资源实行公开招租。目前，小区通过房屋出租每年能收入10260元，院内设置的3个停车位每年能收入1080元。

在支出方面，李学超也精打细算，货比三家选出最佳垃圾清运单位，并在有关单位指导下，主动买漆为院内施划停车位及消防通道边线，为小区节省了不少开支。

对小区的收入支出情况，李学超等人也会及时向大家公布。

依托业主委员会推进小区自治，实属无奈之举。李学超介绍，因户数少，小区长期难以引进物业公司，院内车辆乱停乱放、乱丢垃圾等现象难以根治。最初，他自己参与小区的人员统计、小区保洁等事务，后来有热心居民加入，组建了业主委员会。

在小区业委会的带动下，从完成垃圾清运到施划停车位，再到盘活资源引进商户，如今供暖事宜也逐渐提上日程，小区管理越来越精细。见状，更多群众主动参与小区事务，也在无形中减少了小区支出。

考虑到小区已实现盈收，前不久，李学超等人决定将收入中的一部分发放给小区每户居民，便有了本文开头为群众发钱一事。(洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 许文盈)