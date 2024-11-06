“无人机”成青少年特长培养新“赛道”

近日，由国家体育总局航空无线电模型运动管理中心、中国航空运动协会共同主办的2024年“飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动(无人机项目)总决赛在无锡举行，我市多名选手喜获佳绩。

近日，由国家体育总局航空无线电模型运动管理中心、中国航空运动协会共同主办的2024年“飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动(无人机项目)总决赛在无锡举行，我市多名选手喜获佳绩。青少年无人机竞赛活动因此受到更多市民关注。记者采访了此次带队参赛的教练、洛阳市无人机协会副会长徐枫，带您了解这项竞赛活动。

多项青少年无人机竞赛活动入选教育部“白名单”

“2018年，首届世界无人机锦标赛在深圳举办，无人机竞赛活动逐渐在全国兴起。”徐枫说，民间爱好者逐渐增多，相关的俱乐部、协会也如雨后春笋般出现，国家体育总局随后出台了一系列赛事规范，逐渐形成了完整的无人机竞赛赛事体系。

同时，有不少青少年被这项竞赛活动吸引，针对青少年的无人机竞赛培训、比赛也开始兴起。“洛阳市无人机协会在2022年成立了教培委员会，开始和我市中小学合作，组建无人机社团，开展青少年无人机培训活动，并选拔优秀选手参与省赛、国赛。”徐枫说。

“近年来，国家重视发展低空经济，因此在培养、选拔相关专业人才方面不断发力，规范青少年无人机竞赛活动。”徐枫说，目前，“飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛、全国青少年航空航天模型锦标赛、全国青少年无人机大赛入选教育部赛事活动“白名单”，成为在我国青少年无人机领域影响力较大，具有权威性、专业性、公正性的全国性比赛。

青少年无人机竞赛考验参赛者多项能力

徐枫介绍，无人机竞赛活动有多个竞赛项目。以刚刚结束的2024年“飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动(无人机项目)总决赛为例，共有多轴无人机竞速、无人机障碍飞行、无人机花式飞行、无人机足球、无人机编程飞行等12个竞赛项目。这些项目又分别考验参赛者的不同能力。

例如，在无人机竞速项目中，参赛者需要戴上VR(虚拟现实技术)飞行眼镜，无人机的飞行画面会通过机身上的摄像头，实时呈现在参赛者眼前。参赛者以第一人称视角，通过无人机的实时飞行画面判断无人机的姿态，操作无人机用最快的速度通过刀旗、拱门、立方体等障碍物。

“在这项比赛中，无人机的飞行速度最高能超过每小时180公里，非常考验参赛者的手、眼、脑协调能力和对无人机的操控能力。”徐枫说，在无人机障碍飞行、无人机花式飞行、无人机足球等项目中，参赛者更多使用第三人称视角操作无人机，也考验的是无人机操控能力。

无人机编程飞行属于青少年无人机竞赛活动的一个分支，在该项目中，参赛者需要通过编程软件设定一套程序，由无人机按照程序执行飞行、完成任务。这个项目主要考验的是参赛者的逻辑思考能力和编程水平。

在2024年“飞向北京·飞向太空”全国青少年航空航天模型教育竞赛活动(无人机项目)总决赛中，东升二中的王泽睿获得全国男子铜牌。“我发现，孩子在学习无人机、参加竞赛的过程中，还学到了一些无线电通信、电子电路的知识。孩子参加自己热爱的活动，在各类比赛中克服各种困难，他做事的毅力明显比以前强了，也更有团队精神了。”王泽睿的父亲说。

是否学无人机 家长应综合考虑

不少家长关心，让孩子学习无人机，参与相关竞赛，是否对升学、就业有帮助？

记者查询发现，教育部在发布赛事活动“白名单”时提到，竞赛及竞赛产生的结果不得作为中小学招生入学的依据和高考加分项目。

不过，这并不表示学习无人机、参与无人机竞赛没有意义。据相关部门测算，在涉及无人机的行业中，我国仅无人机操控员就业人才缺口就高达100万，不少院校专门开设无人机专业，从小就接受无人机竞赛培训的学生如果将来从事无人机专业，无疑会更有竞争优势。

目前，部分无人机竞赛项目已被列入第十五届全运会赛事活动。据报道，外地有青少年玩无人机玩进了“国家队”，代表国家参加各项国际比赛，并取得“国家运动健将”运动员技术等级称号。

此外，据报道，外地不少中学已经开始招收科技特长生，其中包括无人机项目的特长生。

有业内人士表示，让孩子学习无人机，和让孩子上其他课外兴趣班类似，都是在培养孩子的特长，并且为国家相关行业的发展储备人才。在低空经济风头渐盛的当下，学无人机可能会比学其他特长有一定的优势。

“同时应该理性看待，就像学音乐、学体育的孩子有不少，但不是每个学了的孩子都具备了音乐、体育特长。”该业内人士表示，是否让孩子学无人机，家长可根据经济情况、孩子的兴趣等因素综合考虑。（洛报融媒·洛阳网记者 郭秩铭）