90岁老人讲述“红房子的秘密”

29日上午，在涧西区重庆路办事处二社区的一排苏式建筑前，一群孩子围绕在一位白发老人身边，正在认真听他讲述“红房子的秘密”。

江晓韬老人正在给孩子们讲“红房子的秘密”

29日上午，在涧西区重庆路办事处二社区的一排苏式建筑前，一群孩子围绕在一位白发老人身边，正在认真听他讲述“红房子的秘密”。

这位白发老人叫江晓韬，今年90岁，已经在洛阳定居70年了。1954年，20岁的他响应国家号召支援洛阳建设，参与了苏式建筑的施工，之后进入中信重工机械股份有限公司(原洛阳矿山机器厂)工作至退休。从2020年起，他不仅积极参加“家门口的研学”系列活动，还成了一位社区文旅推荐官，为更多市民和外地游客讲述“红房子的秘密”。

他曾参与建设苏式建筑 70年来从未远离

江晓韬祖籍安徽省安庆市太湖县。1953年，国家“一五”计划开始实施，在洛阳工业项目建设期间，全国各地的10多万名学生、工人、干部组成建设大军前来支援。“1954年，原国家机械部到我们那儿招人，同一批人中分到洛矿的有11人。”江晓韬说，他就是其中一员。

同年，为大批专家和工人安排的住宅——涧西2号街坊、10号街坊、11号街坊等苏式建筑开建。江晓韬刚到洛阳的时候，洛矿的厂房、宿舍等还没有修建好，按照工作分配，他和另外一名同志被安排担任施工员，负责房屋建设的监督和检验。

1955年10月，2号街坊的苏式建筑竣工后，江晓韬回到洛矿参与厂房建设。1956年7月，他服从组织安排到东北学习深造，1957年8月结束学习回洛阳后，进入洛矿从事专业工作，退休时的技术职称是高级工程师。

如今，2号街坊的苏式建筑已被列入工业遗产保护名录，有着厚重的历史底蕴和优良的文化传统。1953年至1962年，焦裕禄在洛矿工作期间，曾经住过2号街坊的一间房子。巧的是，这栋楼房也是江晓韬负责施工监督、检验的。

“这样的经历让我倍感自豪。”江晓韬说，这些年自己搬了几次家，但一直没有离开重二社区，也没有远离苏式建筑。