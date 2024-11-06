以“演”筑防 护校平安

近日，在洛阳市实验初级中学操场上，上演了一场由多名特警教官和百余名教师参与的安全演练。

近日，在洛阳市实验初级中学操场上，上演了一场由多名特警教官和百余名教师参与的安全演练。市公安局特殊警务支队联合市公安局洛龙分局、洛龙区教育局对洛龙区75所中小学进行校园安全培训及实战演练，特警教官详细讲解突发事件处置策略，讲授防暴盾牌、长棍等警械设备的操作要领及使用注意事项，有针对性地开展“三对一”“多对一”战术技能培训，并指导学校安保力量进行实战演练。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 郭宇鹏 摄）