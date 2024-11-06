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主动作为 狠抓落实 为洛阳高质量发展注入澎湃动能——访市科技局党组书记、局长叶惠玲
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.31 08:12
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　　龙门实验室总部基地冲刺结构封顶，朝着“争创国家重点实验室”的远景目标大步奔跑；普莱柯产线流动，新上市的猪伪狂犬病活疫苗加速抢占产业中高端……环视河洛大地，创新热潮涌，发展日日新！

　　“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议对明年经济工作进行了部署，强调‘科技创新是推动经济高质量发展的核心动力’‘推动产业升级是科技创新的价值所在’，这为我们做好明年科技创新工作指明了方向。”昨日，市科技局党组书记、局长叶惠玲接受洛报融媒记者专访时说。

　　叶惠玲表示，市科技局将深入贯彻落实会议精神，紧紧围绕会议确定的“以更大力度聚合优质创新资源，全面提升洛阳科技创新能力”“把创新落到产业上，加快培育和发展新质生产力”等重点任务，干字当头、实字为要，主动作为、狠抓落实，持续用好改革和创新两大抓手，努力把各项科技创新工作举措转化为引领高质量发展的实际成效。

　　加强创新发展顶层设计。开展“十五五”科技创新规划前期重大课题研究，启动“十五五”科技创新规划编制工作，高起点规划建设中原科技创新港，积极融入国家、省创新发展战略大局。

　　推动创新平台提质增效。不断优化全市实验室体系，建好用好龙门实验室，加快中原空天材料与应用实验室建设，强化创新平台对产业发展的支撑能力。

　　深度融合科技创新与产业创新。聚焦“四新一装备”等风口产业，加强企业主导的产学研深度融合。支持企业牵头重大科研任务攻关，持续优化创新主体培育梯次，推动规上工业企业有效开展研发活动，新建一批创新联合体，不断提升洛阳产业核心竞争力。

　　促进科技成果加快转化。完善技术交易体系建设，推广职务科技成果赋权和资产单列管理，加快概念验证中心、中试基地等成果转化平台建设，推动“研发—验证—中试—产业化”全链条贯通。

　　持续营造一流创新生态。突出改革牵引，持续深化创新发展综合配套改革。健全科技项目分类评价体系，创新人才使用、评价、激励、服务等机制，完善创新与发展相适应的科技金融体系，以更优质的创新资源全面提升洛阳科技创新能力。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 通讯员 刘磊 李亚伟)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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