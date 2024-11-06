坚定信心 开拓奋进 真抓实干 奋力开创现代化伊川建设新局面——访市政协副主席、伊川县委书记仝宇鹏

激情燃冬日，大干热潮涌。走进位于伊川县彭婆镇的穆河源中药材种植基地，工人们正忙着翻地、播种柴胡。依托中药材种植核心资源，融合中药研学、休闲康养、旅游观光等业态，引领乡村蝶变的中药文化产业园呼之欲出。

激情燃冬日，大干热潮涌。走进位于伊川县彭婆镇的穆河源中药材种植基地，工人们正忙着翻地、播种柴胡。依托中药材种植核心资源，融合中药研学、休闲康养、旅游观光等业态，引领乡村蝶变的中药文化产业园呼之欲出。

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议，为明年经济工作锚定了目标、指明了方向、明确了路径。”昨日，市政协副主席、伊川县委书记仝宇鹏接受洛报融媒记者专访时表示，伊川县将坚决扛起责任使命，全力抢抓政策机遇，坚定信心、开拓奋进、真抓实干，奋力开创现代化伊川建设新局面。

加快构建现代化产业体系。围绕铝加工、新型耐火耐磨材料两大主导产业，精准谋划产业链图谱，着力促进量质双提。积极培育光电信息、新能源、智能制造三大风口产业，加快推进表面处理产业园等专业园区建设，强化要素保障，持续优化营商环境，推动产业集聚化、链条化发展。

扎实推进新型城镇化建设。抢抓重大政策机遇，统筹主城区有机更新和滨水新城开发建设，全力推进老旧小区、城市片区改造和游园功能提升等项目建设，加快推动滨水新城与智能制造科技产业社区融合发展。高标准编制四个中心镇国土空间规划，持续推进基础设施和公共服务设施建设，大力开展专业园区招商，壮大镇域经济实力，吸纳人口集聚。

集中连片推进乡村振兴。以连村片区为基本单元，统筹产业发展、乡村建设、乡村治理，争取在全市走在前、做示范。创新灌溉模式，全面整合、盘活河渠库塘坝，构建覆盖全域的“水源—水系—首部—田间”灌溉水网体系。抢抓全省高标准农田建设示范区政策机遇，全力推进22万亩的高标准农田改造任务。统筹区域农事服务中心和乡镇农事服务站建设，打造“耕种管收储加销”的全周期、市场化农事服务体系，加快实现农业现代化目标。

持续增进民生福祉。聚焦“一老一小一青壮”，紧盯学龄人口变化趋势，统筹县城和乡村，开工建设新区高中、新区实验中学，接续实施乡村中小学校提升改造，推动教育资源供给与人口分布相协调。加快推进中医院新院区建设，全力盘活现有资源，确保县医院、妇幼保健院全部完成搬迁，实现全县医疗卫生事业跨越式发展。依托“1+3+N”三级技能培训体系，大力开展订单培训、定向培训，切实提高群众的就业水平。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 文鹏)