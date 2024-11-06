昨日，市十六届人大常委会举行第十六次会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

昨日，市十六届人大常委会举行第十六次会议。市人大常委会主任李保国主持会议并讲话。

会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话精神，集中学习了中央经济工作会议精神、省委十一届八次全会暨省委经济工作会议精神、市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神等。会议听取审议并表决通过了关于召开洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议时间等决定，听取审议了市政府及相关组成部门关于优化营商环境执法评议整改落实、中药材种植产业发展、推动洛阳特色餐饮高质量发展等情况的报告，并进行了满意度测评。会议表决通过了市人大常委会规范性文件备案与审查工作办法、代表建议办理满意度测评办法等。

会议强调，要深入学习贯彻市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神，立足人大职能定位，进一步谋划好人大服务中心大局的思路和举措，助力洛阳经济社会高质量发展。要始终坚持人民至上，围绕群众关心关注的教育、医疗、养老等民生热点，敢于直面问题，敢于为民发声，敢于动真碰硬，展现人大全心全意为人民谋利益的担当作为。要持续提升代表建议办理质效，建立市人大常委会、人大代表对建议办理情况百分制满意度“双测评”机制，形成持续整改落实代表建议清单，推动建议办理工作由“答复满意”向“结果满意”转变。要扎实做好市十六届人大三次会议筹备，加强组织领导，压实工作责任，统筹落实好各项任务，切实以高度的政治责任感把大会筹备组织好、服务保障好。要谋准谋细谋实明年人大各项工作任务，紧紧围绕市委中心大局、群众急难愁盼和基层治理难题，依法履职尽责，努力以高质量履职成效展现人大责任担当，为推进现代化洛阳建设贡献人大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王亮)