抢抓机遇，乘势而上开创新局——三论贯彻市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神

日前召开的市委十二届七次全会暨市委经济工作会议，就应对当前经济形势、做好明年经济工作形成了广泛共识，会议强调能不能做好明年经济工作，关键就在于能不能抓住和用好机遇。

只争朝夕谋发展，抢抓机遇开新局。

日前召开的市委十二届七次全会暨市委经济工作会议，就应对当前经济形势、做好明年经济工作形成了广泛共识，会议强调能不能做好明年经济工作，关键就在于能不能抓住和用好机遇。全市上下要把思想和行动统一到党中央、省委决策部署上来，深入贯彻市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神，奋力完成明年经济发展预期目标。

抢抓机遇，是“时间不等人”的胆识。

回望洛阳发展的每一步，我们取得的每一个重大成就，都离不开对重大机遇的把握——新中国成立之初，我们抓住国家在洛布局一批重点工业项目的机遇，洛阳一度跻身全国“五大工业城市”之列；进入二十一世纪后，我们抓住快速城市化的机遇，先后规划建设洛南新区、伊滨区和县城新区，大幅提升了城市综合承载力和竞争力；近年来，我们抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，加快推动传统产业转型升级，着力从根本上重塑产业格局，进一步夯实了现代化洛阳建设的根基。

抢抓机遇，藏着时间的哲学，蕴含发展的逻辑。

当前，经济发展呈现出许多重大趋势性变化，蕴含着一系列重大机遇。特别是新一轮科技革命深入推进，人工智能、量子技术等颠覆性技术不断涌现，催生出许多产业发展新赛道，各地都有均等的入场机会；新一轮产业变革加速演进，新能源、新材料、智能制造等新兴产业蓬勃兴起，传统产业加速关联风口、向风口转型，重塑产业格局获得更多路径和更广空间……我们要深刻洞察大局大势，善于把握其中蕴含的重大机遇，做到顺势而为、乘势而上。

抢抓机遇，就是“看准了就抓紧干”。

尤其是明年，国家将加强超常规逆周期调节，在有效落实存量政策的同时，加力推出增量政策，这是我们做好经济工作的重大利好。对于国家增发超长期特别国债，加力扩围实施“两新”政策，增加地方政府债务限额置换存量隐性债务等有利政策，我们要深入研究，准确把握政策导向，主动争取政策支持，更好地把政策红利变成发展实效。

抢抓机遇，就是要发挥自身所长，增强竞争优势。

要看到，这些年我们立足自身资源禀赋，持续打好科技牌、文化牌、生态牌这三张牌，使洛阳具备了实现新的更大发展的潜力和底气。在现代化建设新征程上，持续擦亮这三张牌，洛阳就会获得更多的发展先机，更好地把特色优势转化为发展优势。

抓住机遇，就能乘势而上；用好机遇，就能赢得未来。站在“十四五”规划收官之年的关口，我们必须加强深度研究，找准抢抓机遇的突破口和着力点，最大限度释放各种机遇带来的发展红利；必须提升专业能力，深入研究上级政策导向和资源分配机制，推动更多项目进入国家和省“大盘子”，争取更多支持政策落地洛阳；必须改进工作作风，强化拼抢意识、担当精神、实干作风，激发超乎寻常的紧迫感、时代感，把发展主动权牢牢掌握在自己手中。(洛平)