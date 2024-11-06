洛阳日报社工伤预防宣传模式输出再添亮点

昨日，由洛阳日报社承办的漯河市工伤预防宣传项目启动仪式暨工伤预防宣传首场进机关活动在该市新闻大厦举行，标志着双方合作进入实质阶段。

昨日，由洛阳日报社承办的漯河市工伤预防宣传项目启动仪式暨工伤预防宣传首场进机关活动在该市新闻大厦举行，标志着双方合作进入实质阶段。

日前，洛阳日报社中标漯河市养老保险中心2024年度工伤预防宣传项目。该项目是漯河市人社部门实施的工伤预防领域重大项目，也是该市首个大型工伤预防宣传项目。按照执行方案，洛阳日报社将为漯河市养老保险中心提供工伤保险知识竞赛、工伤预防“五进”宣传、工伤预防微电影制作及投放等服务。

在项目启动仪式现场，由洛阳日报社倾力打造的“豫防e站”工伤预防线上知识竞赛小程序受到与会者广泛关注。据介绍，“豫防e站”小程序可让人随时随地学习工伤预防知识，成为工伤预防宣传的新型载体。

此次漯河市工伤预防宣传项目牵手洛阳日报社，旨在强强联手、通力合作，推动漯河市工伤预防工作由单一的企业行为转变为政府引导、企业主体、职工参与、社会监督的多元化、系统化工作项目。

洛阳日报社是一家新型主流媒体集团，综合实力居全国地市报业前列，同时也是全国工伤预防宣传培训领域的领军者。洛阳日报社还在全国范围输出洛阳工伤预防宣传项目的模式和经验，《“宣传+培训”的“洛阳路径”》在全国报协专刊刊登，项目案例获2023年度全国报协“金推手”奖。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜）