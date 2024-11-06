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洛阳市2025“农行之夜”乐汇金穗·交响丰年音乐会举办
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.30 22:23
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　　12月30日晚，“农行之夜”2025乐汇金穗·交响丰年音乐会在洛阳市正大文化交流中心精彩上演。

　　当晚8时，正大文化交流中心座无虚席，音乐会在激昂豪迈的《通天大道宽又阔》中拉开帷幕，熟悉的音符瞬间点燃了现场氛围。《好春光》《梁山好汉》《一生所爱plus》《破晓》等选自或改编自经典影视剧的曲风依次呈现，或欢快活泼、或气势豪迈、或婉转悠远、或激昂振奋，唤起了观众们诸多回忆，引发强烈共鸣。

　　音乐会的下半场是中西音乐的碰撞交流，《梁祝·化蝶》以小提琴和优美的弦乐诉说千古爱情绝唱，《埙，你好》让古老的埙音在现代舞台上散发魅力，《战马奔腾》以二胡与弦乐演绎金戈铁马的磅礴气势。《我的祖国》用合唱和演奏引得现场观众自发合唱，令人心潮澎湃、热血沸腾，将全场气氛推向巅峰。返场曲目《遇见江湖》《恋爱ing》引得现场观众纷纷参与互动。整场晚会持续一个多小时，艺术家们用经典与改编、传统与现代的方式，为观众带来了美妙绝伦的音乐盛宴的同时，也寄予了对新年的美好祝福。

　　本场音乐会以“穿越盛唐洛阳年致敬最美奋斗者”为主题，由中共洛阳市委宣传部、洛阳市文化和广电旅游局、洛阳市文学艺术界联合会指导，洛阳市音乐家协会主办，洛阳交响乐团(洛阳爱乐乐团)演出，洛阳市音乐家协会主席姬丽娜担纲艺术总监，特邀著名指挥家卢璐颖助阵。

　　本场音乐会采取线上线下同步举行，还在河洛欢歌、洛阳旅游、一码游洛阳、洛阳网、洛视频、洛阳晚报、洛阳快闻、掌上洛阳App及“洛阳旅游”全媒体矩阵等平台同步直播。演出当晚，“一码游洛阳”抖音直播间进行互动抽奖，为网友送上美食、文创等精美礼品。
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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