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空域管制！洛阳元旦长跑暨半程马拉松赛期间禁飞无人机
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 平安洛阳 2024.12.30 18:56
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　　刚刚，“平安洛阳”微信公众号发布空域管制提醒，内容如下：

2025洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛期间
相关活动空域管制提醒

　　2025洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛将于2025年1月1日8时在洛阳市体育中心广场举行，根据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》规定，该活动相关的起点终点周边以及路线区域为空中交通管理机构划设的无人驾驶航空器管制空域(可在“国家无人驾驶航空器一体化综合监管服务平台(民用无人驾驶航空器综合管理平台)”中查询具体管制空域信息)，未经空中交通管理机构批准，不得在管制空域内实施无人驾驶航空器飞行活动。

　　根据《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》第四十一条、第四十二条之规定，公安机关将对2025洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛期间相关活动区域依法采取必要的技术防控措施。对违反《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》规定，未经批准操控微型、轻型、小型民用无人驾驶航空器在管制空域内飞行的，由公安机关责令停止飞行，可以处500元以下的罚款；情节严重的，没收实施违规飞行的无人驾驶航空器，并处1000元以上1万元以下的罚款；构成违反治安管理行为的，由公安机关依法给予治安管理处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任；由此造成人身、财产或者其他损害的，相关责任主体还应依法承担民事责任。⑥
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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