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央媒观洛｜河南中原药谷：草木千味药，万亩致富园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 人民日报客户端 2024.12.30 16:35
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　　葛兰玉米糁、茵陈红枣茶、丹参蜜咖啡……在河南洛阳嵩县，吃饭便是食疗养生，药膳就是家常便饭。来到嵩县叶岭村，能看到连绵的山脉环抱着上千亩丹参田。正值冬季，田里盖着越冬的薄膜，在阳光照耀下闪闪生辉。这些等待返青的丹参苗，孕育着嵩县兴旺的中医药产业。

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　　嵩县地处山地丘陵地区，三山连绵、三水相交，生长着1310余种中药材，被誉为“豫西天然药库”。依托70多万亩中药材种植面积和得天独厚的自然资源，嵩县全力打造中原药谷，形成了“科创园+企业+合作社+基地+群众’的发展模式。“我前期流转了1200亩土地，与药企签订保护价收购协议，由公司免费提供种苗和技术支持，让更多农户参与丹参种植产业。”嵩县城关镇叶岭村党支部书记董广聚介绍。

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　　叶岭村周边的3乡18村将近5万亩土地整合，由中原药谷提供科创支撑，面向企业和市场需求，打造了全国最大的丹参种植基地。“产业发展让村容村貌发生了变化，叶岭村发展内生动力不断增强。村民们不再等靠要，依托产业，只要肯干，家门口就能就业。”董广聚说。

　　因地制宜发展中医药产业，中原药谷为产业扩容，更为产业赋能，科技创新支撑引领作用不断加强。

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　　目前，中原药谷已入驻院士团队16个，合作开展6个重大技术攻关项目。如中药材非药用部位利用项目，“我们主要致力于提升中药的全资源利用率。目前，中药开发利用率仅有百分之十几，我们希望进一步综合开发利用中药的非药用部位和加工副产品”，河南农业大学教授王学兵介绍。

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　　在中原药谷科创园，河南省科学院博士白颖慧正在进行白僵蚕相关产品的研发。所谓白僵蚕，是一种在蚕吐丝成茧前，由白僵菌感染死亡，被菌孢浸染包裹，经干燥处理形成的药材，具有祛风解痉、化痰散结的功效。据介绍，嵩县现有2.3万亩桑园。相比传统丝茧蚕，白僵蚕每亩产值增加2400元，且养殖周期缩短节约了养殖成本，每亩能为养殖户增收3200元。“我的工作主要是研发白僵蚕中药美容产品，以进一步延长白僵蚕产业链，提升附加值，为打造白僵蚕养殖示范基地提供科技助力。”白颖慧说。

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　　中原药谷建设，充分发掘了嵩县资源禀赋，探索形成新的发展模式，扩大了产业规模，增强了集聚效应。产业兴旺、村民增收，嵩县走出一条强县富民的高质量发展之路。千味中药，万亩药园，假以时日，前途无限。（图片：杨阳）①
[ 责任编辑：潘亮 ]
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