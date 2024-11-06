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温馨提醒！事关河南2025年高考综合改革适应性演练
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 河南省教育考试院 2024.12.30 12:04

　　今日，“河南省教育考试院”官微发布《河南省2025年高考综合改革适应性演练温馨提醒》。具体内容如下：

河南省2025年高考综合改革适应性演练温馨提醒

　　2025年高考综合改革适应性演练考试将于2025年1月3-5日进行，为确保广大考生顺利参加考试，就有关事宜提醒如下：

　　一、做好考前准备

　　(一)提前规划行程。考生要提前规划好出行路线、所需时间及交通工具。特别提醒：外语科目开考前15分钟，即1月4日14:45之后，迟到考生不得进入考场；其他科目开考15分钟后，迟到考生不得进入考点。为确保顺利从容入场，考试当天建议提前到达考点，避免因天气、交通等原因耽误考试。

　　(二)备齐考试证件。考生须持本人《准考证》、有效身份证件按规定时间和地点参加考试，二者缺一不可。《准考证》正、反两面在考试期间不得涂改或书写。

　　(三)备好考试文具。考试文具由考生自备，允许携带的文具为：塑料透明外壳黑色字迹中性笔(含备用芯)、塑料外壳自动涂卡铅笔(2B，含备用芯)、绘图可换芯铅笔(黑色字迹HB或2B，含备用芯)、橡皮(无封套)、三角板(含45°、30°直角三角板)、圆规，以及用于文具收纳的全透明塑料文具袋(盒)。规定以外的文具不得带入考场。考生应提前备足考试所需文具，并配合做好文具检查，保证文具合规、适用。为保障考生应急所需，考点备有适量考试文具，考试过程中，考生如遇文具使用异常，可向监考员申领；下场考试考生如需增补文具，入场前仍须接受监考员检查。

　　(四)检查携带物品。严禁携带具有通信及照相功能(如手机、智能手表、智能眼镜等)或者有扫描、录放、计算、存储、查询等功能的电子产品，带有金属的服饰或铁磁性物品，手表等计时工具，各种食品和自带的饮品，以及其他非考试必需物品进入考点(场)。请考生提前备好适宜衣物，确保考试入场顺利。重点提醒：手机等通信工具严禁带进考点，请考生不要携带或提前交由老师或家长妥善保管。

　　二、配合安全检查

　　考生须主动接受安检，有序进入考点考场。如因个人原因影响正常入场考试，由考生本人负责。

　　考点(考试封闭区域)入口处，考生须在工作人员的引导下接受智能安检门检查。如有报警提示，考生须将引发报警的物品自行放置到考点指定位置，然后再次通过智能安检门，不再报警方为合格。对于经反复安检后设备仍报警的，考生须服从工作人员安排。

　　考场门口处，考生须自觉接受金属探测器检查与身份验证(指纹比对/人脸比对、拍照)，对三次验证未通过的，按要求拍照后入场，随后由监考员和视频监考员做进一步核验和比对，确有存疑的，考后考生到考务办公室由主考核验。

　　特别提醒：再选科目考试时，只参加上午或下午第二场科目考试的考生，须在前一场考试结束20分钟后方可进入考点，不得提前进入考点。连续参加上午或下午两科考试的考生，可在考点指定地点或区域休息、备考，第一科考试结束，不得离开考点，第二科考试入场时须重新接受身份验证和金属探测仪安检后，方可进入考场。

　　三、诚信参加考试

　　请考生严格遵守考场规则与考试纪律，主动服从考试工作人员管理，自觉抵制考试作弊行为，坚决维护考试公平。适应性演练考场均为标准化考场，全程视频监控，考点实施无线电信号屏蔽，考生违规行为可实时监控或通过视频回放认定。考生如不遵守考场规则，不服从考试工作人员管理，考试有违规行为的，将如实记录，按照相关程序处理，并通报考生所在中学按有关规定严肃处理。

　　四、关注考试信息

　　请考生及时关注河南省教育考试院网站、微信公众号发布的考试相关信息。省教育考试院将于2025年2月中下旬适时发布适应性演练考试成绩。考生可通过省教育考试院网站查询本人适应性演练考试成绩，以及在历史科目组合或物理科目组合中的位次。本次适应性演练测试不安排考生成绩复核工作。如需咨询适应性演练考试有关事宜，考生可随时拨打0371-55610639或登录河南省教育考试院官网、官微留言咨询；也可到所在市、县招生服务大厅咨询。全省教育招生考试部门全力为考生提供服务与帮助。

　　诚挚祝愿各位考生考试顺利！⑥
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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