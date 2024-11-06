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深学市委全会暨市委经济工作会议精神 在服务市委中心工作中作出更大贡献
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.30 08:37

　　27日，市委政研室召开全体干部会议，传达学习市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神，就贯彻落实会议精神进行部署。

　　会议强调，要在学习领会会议精神上下功夫，采取理论学习中心组学习、主题党日集中学习等方式进行深入学习研讨，全面领会把握市委最新工作思路、部署和要求，迅速把思想和行动统一到会议精神上来。要在深化调查研究上下功夫，围绕会议部署的重点工作，精准谋划一批调研课题，深入开展调查研究，以高质量调研成果更好服务市委决策部署落实。要在推动全面深化改革上下功夫，聚焦重点领域推出一批改革举措，完善改革督导落实机制，着力推动重点改革事项取得新进展新成效。要在服务决策咨询上下功夫，加强沟通协调，充分发挥专家智库作用，聚焦洛阳产业发展重点领域深度研究，加快形成一批高质量研究成果，有力服务市委科学决策。要在持续提升能力上下功夫，坚持在学中干、在干中学，结合学习贯彻会议精神，不断提升文稿起草、调查研究、推动改革的能力，努力在服务市委中心工作中作出更大贡献。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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