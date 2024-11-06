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汝阳玄武岩产业研究院成立
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.30 08:33

　　27日，汝阳玄武岩产业研究院成立。

　　中国科学院院士刘嘉麒、河南工业大学校长吴智深、副市长王太钢等参加活动。

　　玄武岩由火山喷发出的岩浆在地表冷却后凝固而成。对玄武岩石料进行加工产出的玄武岩纤维，能够广泛应用于交通运输、土木工程等领域，发展前景广阔。

　　汝阳县玄武岩资源丰富，储量21亿吨，玄武岩纤维已成为该县发展的重点产业。汝阳玄武岩产业研究院将携手多个科研团队，聚焦玄武岩纤维的制备工艺、性能优化、复合材料开发等方面，培养一批懂技术、懂管理、懂经营的复合型人才，加快推动科技创新成果落地转化，为玄武岩产业园建设提供全方位支持。

　　当天，作为汝阳玄武岩产业研究院的运营方，汝阳玄石时代科技有限公司与多家企业签约，将推动玄武岩连续纤维生产线尽快投产。 (洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 吴会菊 曹宝琼)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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