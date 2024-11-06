洛阳市政协党组（扩大）会议召开

28日，市政协党组(扩大)会议召开，传达学习习近平总书记重要指示精神，传达省委十一届八次全会暨省委经济工作会议、市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神等，研究贯彻落实意见。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

市政协党组（扩大）会议召开

传达学习习近平总书记重要指示精神

研究市委全会暨市委经济工作会议贯彻落实意见

28日，市政协党组(扩大)会议召开，传达学习习近平总书记重要指示精神，传达省委十一届八次全会暨省委经济工作会议、市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神等，研究贯彻落实意见。市政协党组书记、主席孙延文主持会议并讲话。

会议指出，要深入学习习近平总书记对做好“三农”工作作出的重要指示及中央农村工作会议精神，落实好市委部署要求，发挥政协特色优势，加快推进特色产业连片发展，一体推进基础设施建设，分批提升乡村建设水平，开创乡村全面振兴新局面。要把贯彻落实省委全会暨省委经济工作会议、市委全会暨市委经济工作会议精神与学习贯彻中央经济工作会议精神结合起来，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委的决策部署上来，准确把握市委关于做好明年经济工作的重要原则、重点工作，吃透会议精神，细化工作抓手，深入协商议政，广泛凝聚共识，找准政协履职的切入点发力点，引领带动广大政协委员和各界别人士始终坚持创新引领发展，更加注重抓投资促消费，把防范风险摆在更加突出位置，协力推动现代化洛阳建设不断迈上新台阶。

会议审议市政协党组2024年工作总结、研究部署明年工作，听取市政协党组省委巡视整改情况，市政协机关党组年度工作情况及市政协2024年党的建设、党风廉政建设和意识形态工作情况，市政协各专门委员会明年谋划工作情况等汇报，对做好下一步工作提出要求，强调要始终坚持和加强党对政协工作的全面领导，持续转变思路、改进作风，养成深入细致研究谋划工作等习惯，抓好各项履职品牌建设，以高质量履职有力助推政协工作高质量开展。(洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 通讯员 冯波)