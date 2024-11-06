锚定目标 实干担当 全力以赴打赢“十四五”收官战——访市发展改革委党组书记、主任关宇飞

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议，对打好明年经济工作主动仗作出全面部署，目标明确、路径清晰、措施有力。”昨日，市发展改革委党组书记、主任关宇飞接受洛报融媒记者专访时说。

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议，对打好明年经济工作主动仗作出全面部署，目标明确、路径清晰、措施有力。”昨日，市发展改革委党组书记、主任关宇飞接受洛报融媒记者专访时说。

关宇飞表示，市发展改革委将聚焦市委决策部署，落实好“四个更加注重”要求、把握好“四个突出”原则，聚焦聚力科学研判形势、抢抓政策机遇、统筹项目建设等“关键要点”，把各项工作统一到打赢“十四五”收官战上来，以重点突破带动整体工作提升。

以更大力度扩大有效需求。抢抓国家以更大力度支持“两重”项目、加力扩围实施“两新”政策的有利机遇，深度研究吃透政策并及时跟进落实，用好超长期特别国债，做好1195个储备项目前期工作，争取政策性资金30亿元以上。

以更大力度稳定经济运行。聚焦监测、分析、预警，强化经济运行全过程统筹，按照“年、半年、季、月、周”等节点，找准各个阶段短板和下拉因素，各有侧重研判分析、解决问题，确保运行态势持续向好。围绕明年一季度重点项目、重点领域进行安排，着力推动实现“开门红”。

以更大力度提高投资效益。接续开展“转作风、大攻坚、建新功”行动，筹备开展第十五期“三个一批”项目建设活动，突出抓好宁德时代洛阳基地、百万吨乙烯、焦洛平高铁、三大抽水蓄能电站等重大项目，健全完善项目全周期管理机制，注重资金绩效管理，形成“项目储备、上报争取、建设推进、资金监督、竣工达效”工作闭环。

以更大力度优环境强创新。坚持把优化营商环境作为提升生产力竞争力的重大工程常抓不懈，抓住“无感监测”和企业满意度两个重点，全力争取营商环境评价“两连冠”。支持中原科技创新港建设，推动智慧岛等创新平台融入“一院两室两区”创新总体布局。

以更大力度做好统筹谋划。统筹好“十四五”收官和“十五五”开局，落实中期评估部署要求，深化14个重点课题研究，完成“十五五”规划基本思路起草，聚焦重点领域前瞻谋划一批大项目，争取纳入国家和省规划“大盘子”。统筹加快绿色转型发展，实施源网荷储一体化项目50个以上，全年新增风电、光伏等新能源发电装机50万千瓦以上；大力发展循环经济，高标准打造循环经济产业园，确保单位生产总值能耗与“十四五”目标统筹衔接。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李航）