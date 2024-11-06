抢抓机遇谋创新 真抓实干开新局——访新安县委书记王智

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议客观总结了工作成绩，精准研判了经济形势，科学谋划了目标任务，为我们抓好经济工作指明了方向和路径。”昨日，新安县委书记王智在接受洛报融媒记者专访时说。

“市委十二届七次全会暨市委经济工作会议客观总结了工作成绩，精准研判了经济形势，科学谋划了目标任务，为我们抓好经济工作指明了方向和路径。”昨日，新安县委书记王智在接受洛报融媒记者专访时说。

王智表示，将认真落实市委部署要求，持续深入实施“23346”县域经济发展战略，聚焦工业提质增效、城镇宜居宜业、乡村富美善治、文旅融合赋能“四项重点工作”，全力以赴打好经济工作主动仗，奋力开创现代化新安建设新局面，为洛阳加快建强副中心、形成增长极贡献更大力量。

以科技创新为引领推动产业转型升级。发挥新安工业基础优势，聚焦“产业集链成群、开发区扩容提质”，依托万基、新强联、中超新材料等龙头企业，强化与龙门实验室、河南科技大学等科研院所和高校合作，深入实施新一轮“三大改造”，提升新安经开区管理运营专业化、市场化水平，加快培育和发展新质生产力，做强铝精深加工、轴承装备、新特材料“三大产业集群”。

以新型城镇化为抓手打造宜居宜业城镇。把准城乡人口流动、乡村演变趋势性变化，围绕做强县城、做好集镇、做优经开区，聚焦“城市更新、产城融合”，科学优化基础设施建设和公共服务布局，大力推进紫霞街特色商业街区等城市消费场景建设，分类提升集镇功能，深化全国文明城市创建，实现宜居宜业城镇建设全面升级。

以“千万工程”经验为指引推进乡村全面振兴。以国家乡村振兴示范县建设为载体，围绕县域乡村振兴“一环一链三片区”集中连片规划，聚焦“群众增收和亩均增效、和美乡村建设”，以新安“千年樱红”省级先导区建设为示范，注重全域推进和分批推进相结合，推动红樱桃、红辣椒和优质林果、中药材、食用菌“两红三优”特色种植业扩规提升，分批分类推进乡村建设，全面提升乡村发展水平。

以释放消费潜能为导向推动文旅融合赋能。围绕做强天下黄河文化IP，聚焦“景区提升、新业态培育”，加快文旅业态革新，丰富文旅产品供给，重点打造铁磁路沿线农文旅融合示范区、黛眉山世界地质公园旅游度假区和“黄河古都”一号旅游公路户外运动示范区，做优洛阳西线入境游、研学游、近郊游线路，全方位塑造“常来新安·自然心安”文旅品牌。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君）