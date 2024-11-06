连日来，市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神持续在我市广大干部群众中引发热烈反响。大家纷纷表示，要把市委全会形成的思想共鸣转化为行动共识，抢抓机遇，开拓进取，奋力开创现代化洛阳建设新局面。

市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神持续在我市干部群众中引发热烈反响

抢抓机遇 开拓进取

奋力开创现代化洛阳建设新局面

连日来，市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神持续在我市广大干部群众中引发热烈反响。大家纷纷表示，要把市委全会形成的思想共鸣转化为行动共识，抢抓机遇，开拓进取，奋力开创现代化洛阳建设新局面。

中钢洛耐洛伊基地党委副书记刘萍表示，将深入贯彻落实市委全会暨市委经济工作会议精神，把创新落到产业上，加快培育和发展新质生产力，以“创”谋主动，以“新”向未来，推动耐火材料产业向高端化、智慧化、绿色化、高效化迈进；加强人才队伍建设，强化科技创新驱动，坚持以产业需求为导向精炼科研课题，集中力量攻克耐火材料“卡脖子”关键技术，推动更多科技成果转化为现实生产力；持续关注国家战略需求的新兴领域，依托国家级研发平台，探索未来产业发展新渠道，并通过变革管理、优化产品结构及运营管控模式，在开拓市场、提升市场竞争力等方面寻求新突破。

“此次会议系统总结今年经济工作，科学研判当前经济形势，全面部署明年重点任务，目标明确、路径清晰、措施有力，为我们高质量开展明年各项工作提供了指引。”老城区南关街道党工委书记顾亚楠表示，将以此次会议精神为指导，加快新文旅项目建设，持续推进天心·校场里一期续建、天心·隋唐汇滨水商业街等项目，紧盯时间节点，积极沟通对接，充分盘活辖区文旅资源；优化文旅发展营商环境，健全招商引资组织架构，成立文旅产业发展推进组、文旅产业服务保障组等，确保来洛客商早签约、项目早落地；依托南关历史文化街区优势，大力发展文旅产业、夜间经济、汉服文化产业等，形成经济发展增长点、城市形象新亮点。

“市委提出，要因地制宜推进乡村特色产业连片发展，这更加坚定了我们创新产品、开拓市场的信心。”洛阳豆芝芽农业科技有限公司总经理刘玉伟表示，将立足本地特色，着力做好土特产文章，进一步加大科技投入力度，引入先进种植、培育与加工技术，提高产品品质与产量，稳步扩大生产规模，逐步完善从原料生产到精深加工的产业链条，以创新驱动产业升级，不断提高产品附加值，增强市场竞争力；深挖青年群体消费需求与喜好，积极与洛阳本土优质菜企进行深度合作，精准推出更多符合年轻人口味与消费观念的优质产品，全力提升洛阳特色农产品品牌的影响力与美誉度。

“市委全会提出，推动产业升级是科技创新的价值所在，这为我们未来发展指明了方向。”洛北重工机械有限公司副总经理张建通说，将持续深耕工程机械和汽轮机两大市场，坚持绿色化改造方向不动揺，吸引更多高端创新人才加入，打造一支高素质科研队伍，为产品升级和技术突破提供坚实的人才支撑和智力保障；紧密围绕市场需求，运用大数据、人工智能等前沿技术，对现有产品进行智能化升级，提高产品性能和质量，增强市场竞争力；加快新产品的研发和推广速度，不断拓展新的业务领域和市场空间，以科技创新驱动企业高质量发展。

“市委全会提出，要用足用好游客‘流量’，加快形成更多消费‘增量’，这让我们备受鼓舞、倍感振奋。”洛阳市凯旋门酒店管理有限公司董事长汪铄沁表示，将持续加大菜品研发投入力度，积极探索将洛阳特色食材与新水席烹饪技法融合的创新路径，定期推出新颖独特的菜品，满足游客日益多样化和个性化的口味需求；借助互联网和新媒体平台的强大传播力，通过创意短视频、线上互动营销等方式，拓展品牌推广渠道，提升“洛阳水席”知名度和美誉度，吸引更多游客来洛消费。（洛报融媒·洛阳网记者 赵晨熹 李雅君）