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发展特色产业完善帮扶体系持续推动乡村全面振兴 李保国到孟津区调研
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.30 08:28

　　日前，市人大常委会主任李保国到孟津区调研指导乡村振兴工作。

　　李保国先后前往分包联系的巩固拓展脱贫攻坚成果重点乡镇孟津区河图街道、重点村河图街道杨庄社区，实地走访了解当地特色农业产业发展情况，结合产业需求、市场化运营等提出意见建议。李保国还走访慰问困难群众，面对面了解群众生活情况。

　　李保国指出，推进乡村全面振兴是促进城乡融合发展的首要任务，关系着国计民生。要因地制宜发展乡村特色产业，立足资源禀赋，结合市场需求，做大做强乡村优势产业，形成示范带动效应，推动乡村特色产业连片发展，持续助力乡村全面振兴。要坚持城乡融合发展，进一步深化农村改革，完善强农惠农富农支持制度，优化基本公共服务资源布局，全域加强乡村治理，分批推进乡村人居环境改善，千方百计提升群众获得感幸福感安全感。要大力推进健康管理“治未病”，持续完善医疗服务体系，全面宣传普及健康常识，引导群众树立良好的健康卫生习惯，帮助群众享受健康生活。驻村干部要充分发挥带头作用，坚持党建引领，完善帮扶体系，加大对重点群体的帮扶力度，带动更多群众增强技能、就业增收，以扎实履职成效增进民生福祉。全市各级人大系统要增强责任感使命感，充分发挥汇民意、集民智、聚民心作用，主动走进群众，广泛收集民声民情，真正替人民代言、为人民发声，切实推动群众急难愁盼问题合理有效解决，维护人民群众合法利益，以人大工作实绩助力现代化洛阳建设不断开创新局面。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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