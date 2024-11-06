68岁老人王朝春：为新时代写歌 他是社区“最亮的星”

“中国名字最响亮/中国最早是洛阳/黄河岸边是故乡/十三朝建都洛阳……”昨日，在涧西区重二社区邻里中心，新春会演排练正如火如荼地进行，轻歌曼舞合唱团正在排练《说唱洛阳》，唱着家乡的歌，大伙儿脸上洋溢着自信的神情。

王朝春参加社区歌唱比赛

“中国名字最响亮/中国最早是洛阳/黄河岸边是故乡/十三朝建都洛阳……”昨日，在涧西区重二社区邻里中心，新春会演排练正如火如荼地进行，轻歌曼舞合唱团正在排练《说唱洛阳》，唱着家乡的歌，大伙儿脸上洋溢着自信的神情。

“你别说，老王这词写得真中”“这曲儿谱得还有点儿说唱味道，很时髦”……大家口中的老王名为王朝春，他不仅会唱歌、作曲、填词，还精通各种乐器，退休后创作的近60首音乐作品，上线酷狗、全民K歌等平台，大家都称他为“草根音乐人”。

创作的近60首音乐作品被平台发布

“王老师，新春会演您创作的《说唱洛阳》压轴，乐队和合唱团需要再磨合。”在排练现场，王朝春认真地记下导演要求。作为辖区音乐能人，每到节庆，他总忙得要飞。

今年68岁的王朝春打小就喜欢音乐。退休后，他开始尝试创作音乐。截至目前，他已创作六七十首作品，近60首歌曲在酷狗、全民K歌等平台发布。

“我就想为咱新时代、新生活写歌，我想用歌词、乐曲来表达对祖国的祝福、对美好生活的赞美！”王朝春说，“大伙儿乐意唱我的歌，也是对我的肯定。”

王朝春虽不善言辞，但说起自己的创作，他滔滔不绝。简单几句寒暄后，他又召集合唱团，讲起了新春会演的曲子：“孙师傅伴奏未启，唢呐要先行，旋律点燃现场氛围，紧接着音乐起，合唱团准备……”“这曲子是唱咱家乡的，这种骄傲之情咱得唱出来……”“大家集中注意力，再来一遍。”

当《说唱洛阳》的旋律响起，一群银发老人用音乐为自己的家乡发声，现场很是震撼。

用王朝春的话说，“音乐可以活跃脑子，一搞起乐器，什么烦恼也没有了，就只认得乐。人老了，就得有一股子不服老的劲儿”。

用心捕捉生活，寻找创作灵感

排练结束后，记者跟随王朝春走进他的家。他家像一个小型图书馆，三室二厅的房间里堆满了人文艺术类的书籍，大大小小的书架上、柜子上，甚至床上都摆满了书，古朴的二胡“跻身”在书堆中。

“我喜欢看书，也喜欢收藏书，这其中有诗词、音乐方面的。”说起自己和音乐的缘分，王朝春笑着说，那还是自己打小对音乐的喜爱。

10岁那年，王朝春砍了一根竹子，做了人生第一支笛子。在经过无数次改良后，他成功吹出了“哆来咪”。接着，他学习了京胡和二胡，便越来越痴迷音乐。

“因为生活，我一直游走于梦想与现实之间，痛并快乐着。”王朝春如此形容自己的音乐之路。退休后，他开始集中精力玩音乐，参加合唱团，加入民乐队。他还尝试自己创作歌曲，拿他自己的话说，创作的灵感来自生活：工友情、邻里情、父母情、家乡情。

“为了写好一首曲子，几天都睡不好觉，要不断思考、反复推敲。写歌词最难的是选主题，用什么音乐、什么旋律表达很重要。”王朝春说，为了能更好地学习作曲，他不仅添置了平板电脑，学习各类音乐编辑软件，还跑到大学音乐课堂“蹭课”。

一次，在洛阳师范学院音乐学院，一位年轻老师发现了他这个与众不同的学生，在问清他学习的缘由后，赠送了王朝春几本专业书。之后，如果在音乐创作中碰到不懂的问题，他都会发信息向这位老师请教。

身边故事写进歌曲，传播正能量

“同走门前的小路/一同上下楼梯/见面互相问候/打个招呼行礼/近邻朝夕相处/缘分走到一起……”这是王朝春创作的《和谐邻里》，道出了现今城市生活的邻里现状。

王朝春说，小区的邻居虽然不熟识，一旦谁家有事儿，大伙儿都积极帮助。一次，一位邻居突发脑梗摔倒在地，不能动弹、无法言语，情急之下只能用力敲响自家防盗门。此时，另一位邻居路过，急忙联系社区工作人员，一起将突发疾病的邻居送医。

“这件事儿给了我灵感，我觉得远亲不如近邻，就写了《和谐邻里》的词，还谱了曲，一来二去，这首歌就在社区里传开了。”王朝春说。

“我们都喜欢王老师的歌，朗朗上口”“把身边的故事都写在歌曲里”“都是正能量的歌，唱着带劲儿”……如今，在重二社区，越来越多的居民喜欢王朝春的歌，很多身边的榜样成了歌曲的主角。不仅如此，一些微短剧团队邀请王朝春为微短剧作词、谱曲，他总是有求必应。

“我热爱祖国的大好山河，深爱脚下这片土地，非常感谢支持我、喜欢我的父老乡亲。”王朝春说，“对我来说，创作源于生活，而高于生活。创作没有最好，只有更好，我的创作永远在路上。”（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 韩琳 文/图）