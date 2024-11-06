洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

范滂别母（河洛典故）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.12.30 08:15

　　程夫人读《范滂传》时“慨然太息”，想必是为范滂别母的一幕而感动；年幼的苏轼也受到触动，说将来愿做范滂那样的人。

　　范滂是东汉汝南征羌(在今漯河)人，刚正不阿，疾恶如仇。《后汉书》中说，当时冀州饥荒，盗贼群起，范滂被任命为清诏使，到冀州调查情况。出发时，他登上马车，挽住马缰，慷慨激昂，大有澄清天下吏治的壮志。听说范滂要来，冀州的贪官纷纷离职逃跑。后人以“揽辔澄清”表示在乱世有革新政治、安定天下的抱负，亦作“揽辔登车”“揽辔中原”。

　　后来，范滂目睹世道艰难，知道自己的抱负无法施展，于是弃官还乡，但终未逃过“党锢之祸”。

　　党锢之祸是东汉时期宦官集团压制打击政敌的事件。公元166年，河南尹李膺捕杀教子杀人的张成。张成乃宦官党羽，宦官遂派人诬告李膺等养太学游士，结党“诽讪朝廷”。李膺、范滂等200多名“党人”被捕，后虽获释，但终身不许做官。

　　公元169年，汉灵帝在宦官挟持下，收捕李膺、杜密等百余人下狱处死。公元176年，汉灵帝又在宦官挟制下缉捕“党人”的门生故吏等，范滂名列其中。

　　督邮吴导奉诏逮捕范滂。到了范滂的家乡，他抱着诏书，趴在旅店的床上大哭。范滂知道是为己而来，便自往投案。汝南县令郭揖大惊，拉着范滂要一起逃亡：“天下这么大，你怎么能在这里？”范滂不肯：“我死了这祸就过去了，怎么能连累你，让你年迈的母亲流离失所？”

　　母亲来与范滂诀别，范滂满怀歉意：“有仲博(弟弟)孝敬您就够了，我随先父赴黄泉，生者、死者各得其所。只愿母亲大人割舍恩情，不要因我而增添悲伤。”范母深明大义：“你现在能够与李膺、杜密齐名，死亦何恨！有这么好的名声，又希望长寿，二者怎能兼得？”言外之意，母亲支持你舍生取义！

　　得到母亲的理解与支持，范滂义无反顾，最终死于狱中，时年33岁。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    93岁老人硬塞红包致谢 医生将其充抵住院费
    93岁老人硬塞红包致谢 医生将其充抵住院费
    93岁老人硬塞红包致谢 医生将其充抵住院费
        近日，在河科大二附院住院缴费窗口，胸心外科副主任医师胡举的举动，引起了周围人的赞赏。
  • ·医生开错药了？这是药物“跨界”使用
  • ·聚焦骨病康复！第六届河洛骨科系列论坛今日举办
  • ·专家学者齐聚 共话睡眠呼吸障碍诊疗与耳科建设
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 工人文化宫综合提升项目持续推进 ...
  • “国字号”名片+1！洛阳获评中国...
  • 2025洛阳新年音乐会将于12月31日...
  • 提升博物馆服务开放水平 洛阳发布...
  • “武皇”跑神都！洛阳元旦长跑倒...
  • 积极作为，做大做强洛阳经济——...
  • 热“雪”沸腾！河南省青少年滑雪...
  • 洛阳近期昼夜温差超10℃ 早晚保...
  • 把公共服务送到群众身边！洛阳大...
  • 洛阳古墓博物馆元旦假期延时开放
    		•
    百姓呼声
    足球赛有球队队员学历造假？
    因为环保问题，市区垃圾车停运合理吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    西工小街随拍

    水天一色

    新春灯展探秘

    洛阳仓窑博物馆
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605