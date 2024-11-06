范滂别母（河洛典故）

程夫人读《范滂传》时“慨然太息”，想必是为范滂别母的一幕而感动；年幼的苏轼也受到触动，说将来愿做范滂那样的人。

程夫人读《范滂传》时“慨然太息”，想必是为范滂别母的一幕而感动；年幼的苏轼也受到触动，说将来愿做范滂那样的人。

范滂是东汉汝南征羌(在今漯河)人，刚正不阿，疾恶如仇。《后汉书》中说，当时冀州饥荒，盗贼群起，范滂被任命为清诏使，到冀州调查情况。出发时，他登上马车，挽住马缰，慷慨激昂，大有澄清天下吏治的壮志。听说范滂要来，冀州的贪官纷纷离职逃跑。后人以“揽辔澄清”表示在乱世有革新政治、安定天下的抱负，亦作“揽辔登车”“揽辔中原”。

后来，范滂目睹世道艰难，知道自己的抱负无法施展，于是弃官还乡，但终未逃过“党锢之祸”。

党锢之祸是东汉时期宦官集团压制打击政敌的事件。公元166年，河南尹李膺捕杀教子杀人的张成。张成乃宦官党羽，宦官遂派人诬告李膺等养太学游士，结党“诽讪朝廷”。李膺、范滂等200多名“党人”被捕，后虽获释，但终身不许做官。

公元169年，汉灵帝在宦官挟持下，收捕李膺、杜密等百余人下狱处死。公元176年，汉灵帝又在宦官挟制下缉捕“党人”的门生故吏等，范滂名列其中。

督邮吴导奉诏逮捕范滂。到了范滂的家乡，他抱着诏书，趴在旅店的床上大哭。范滂知道是为己而来，便自往投案。汝南县令郭揖大惊，拉着范滂要一起逃亡：“天下这么大，你怎么能在这里？”范滂不肯：“我死了这祸就过去了，怎么能连累你，让你年迈的母亲流离失所？”

母亲来与范滂诀别，范滂满怀歉意：“有仲博(弟弟)孝敬您就够了，我随先父赴黄泉，生者、死者各得其所。只愿母亲大人割舍恩情，不要因我而增添悲伤。”范母深明大义：“你现在能够与李膺、杜密齐名，死亦何恨！有这么好的名声，又希望长寿，二者怎能兼得？”言外之意，母亲支持你舍生取义！

得到母亲的理解与支持，范滂义无反顾，最终死于狱中，时年33岁。（洛报融媒·洛阳网记者 杨文静）