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高人气！2024洛阳好房团购活动力掀年终置业热潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.12.29 22:15

　　“上午有人来咨询楼盘信息，下午就成交了”“来访的客户质量非常高，都是实实在在想买房子的”……12月28日至29日，洛阳市职工团购节·2024洛阳好房团购活动在洛阳市工人俱乐部如火如荼地举行，实实在在的专项团购让利吸引不少职工前往了解。

　　本次活动由洛阳市总工会、洛阳市住房和城乡建设局主办，洛阳市住房保障和房产服务中心协办，洛阳网承办。据统计，活动期间，到访职工近千人，意向客户近500组。

　　官方搭台，供需双方实现精准匹配

　　今年第四季度以来，洛阳房地产市场在国家及地方政策的持续推动下，显现出筑底企稳趋势，整体带动市场情绪好转。

　　在本次活动举办前，主办方多次协调沟通，围绕改善产品、改善需求等关键词，筛选出10余家实力强、口碑好的楼盘参与，提供专项团购优惠。洛阳市总工会党组成员、副主席陈剑锋表示，2024洛阳好房团购活动旨在聚焦职工购房多样化、个性化需求，拓宽广大职工购房渠道，市总工会通过积极组织职工参与活动，促使活动信息有效传递给潜在的改善型住房意向群体，如河南科技大学等高校的教师、河南科技大学第二附属医院的职工等。

　　显然，本次活动不仅是进一步提振市场信心的重要举措，还切实满足了不少企事业单位意向职工的购房需求。洛阳市住房保障和房产服务中心预售科负责人表示，参与活动的楼盘拿出好房源、真优惠，以活动带促销，进一步促进房地产市场稳中向好。

　　在本次活动中，保利和府、宝龙世家、格润华府、格润小镇、建业中弘城、君河湾、美景九悦山、晟景·柒号院、铁建投城发·龙城、香栀雅园、中成·九都城2期、中成·伊山苑、中弘卓越城3期等十余家洛阳在售热盘推出多项团购优惠，部分楼盘还额外推出了限时免物业费等福利。各楼盘负责人普遍反馈活动期间到访职工定位较为精准，通过活动，实现了和意向客户更直接、高效的沟通。

　　“有组客户在活动第一天上午向置业顾问了解楼盘详情后，下午就到售楼部成交了一套。我们为这组客户申请到了1平方米500元的额外优惠，整体优惠了8万元。”铁建投城发·龙城负责人表示，12月以来，受政策利好加持，成交量有所增长，“除团购优惠外，我们还额外赠送了这组客户家电套餐，算是共同庆祝这次活动的‘开门红’，还有一些意向客户，我们正在跟进。”

　　人气爆棚，更多职工福利值得期待

　　活动现场主要分为团购服务区、团购洽谈区、政策咨询区等区域，吸引职工了解热盘优惠的同时，免费领取好礼。

　　一进大门，职工们就被政策展架吸引了注意，主动了解最新的住房公积金政策、洛阳房地产新政等。在政策咨询区，职工积极咨询公积金、契税补贴、交易税费、房贷利率等问题，来自洛阳市住房保障和房产服务中心的专业人士积极解答。

　　团购洽谈区更是人潮涌动，热盘人气拉满。“活动期间意向咨询客户89组。”晟景·柒号院负责人介绍道，意向职工年龄集中在30-45岁，有不少新婚夫妇。大家更关注楼盘的改善型特质，比较重视楼盘的舒适度以及商业配套、周边交通条件等。

　　在团购服务区，职工在填写意向楼盘后，领取油炸锅、夏凉被、保温杯或米砖等。“来一趟能看好多热门楼盘，省心又省力，送的礼物也很实用。”中意洛龙红盘的王先生说。

　　闲余时间，职工还能进入影厅观看《乔妍的心事》《749局》等近期热映影片。

　　以惠民利企为要，本次活动收到了楼盘和职工的一致好评。从本次活动主办方了解到，接下来将会在保障和改善民生方面持续发力，组织开展更多、更优惠的团购活动，切实让利广大职工，敬请期待。(洛报融媒·洛阳网记者 谢钰旸)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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