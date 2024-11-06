“武皇”跑神都！洛阳元旦长跑倒计时来了

29日，记者从洛阳市体育局获悉，2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛报名表工作已经结束，有1万多名选手参加本次大赛。主办方透露，本次选手中藏龙卧虎，将给众多观众带来惊喜。

“小太杨”将参加洛阳元旦长跑

29日，记者从洛阳市体育局获悉，2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛报名表工作已经结束，有1万多名选手参加本次大赛。主办方透露，本次选手中藏龙卧虎，将给众多观众带来惊喜。

【“武皇”跑半马】

据介绍，本届半程马拉松赛，主办方邀请到了以古装扮相火爆国内马拉松圈的实力跑者——“小太杨”杨文娟。2024年的兰州马拉松赛上，她右手撑伞，左手握琵琶，一身飞天妆造，在赛道上大步流星，跑完马拉松全程。其飒爽英姿，收获无数粉丝。

此后的重庆、孝感、铜仁等多地举行的马拉松赛场，她先后身着当地特色古装和民族服装，跑完全程。

2025年的新年第一天，杨文娟将以武则天女皇的装扮，参加洛阳半程马拉松赛，穿行在定鼎门、应天门、天堂明堂等景区之间，现场演绎往事越千年的沧桑巨变。

【涵盖老中青选手】

据悉，报名选手中，年龄最大者65岁，最小者6岁。除了省内外来洛参赛的选手之外，还吸引了外籍选手参赛。

“这是因为，咱们的比赛线路特别吸引人。”赛事主办方有关负责人介绍，洛阳市元旦长跑线路巧妙地融合了洛阳丰富的历史文化与现代城市风貌。从洛阳市体育中心出发一路北上，途经隋唐城遗址植物园、洛阳博物馆、洛阳城市阳台、天子驾六、天堂明堂、应天门等著名景区或城市地标，终点位于定鼎门遗址博物馆。跑友们将踏上一段独特的文化之旅，领略洛阳的魅力与风采。在奔跑的过程中，不仅感受运动的快乐，更能身临其境感受洛阳千年古都的文化底蕴，仿佛穿越时空，与历史对话。

此外，本次大赛奖品丰厚，最高奖金达6000元。只要参加半程马拉松赛并完成比赛的选手都可获得完赛奖牌。完赛奖牌的设计以洛阳博物馆的铜尊和青铜鼎为底样，正面镶嵌方鼎兽面纹三彩图样，代表了千年古都洛阳浓厚的历史文化底蕴，让所有的完赛者都能够得到一个“最洛阳”的特别奖励。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 李萌亮 文/图）