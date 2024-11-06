洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

“武皇”跑神都！洛阳元旦长跑倒计时来了
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.29 19:19
“小太杨”将参加洛阳元旦长跑

　　29日，记者从洛阳市体育局获悉，2025年洛阳市元旦长跑暨半程马拉松赛报名表工作已经结束，有1万多名选手参加本次大赛。主办方透露，本次选手中藏龙卧虎，将给众多观众带来惊喜。

　　【“武皇”跑半马】

　　据介绍，本届半程马拉松赛，主办方邀请到了以古装扮相火爆国内马拉松圈的实力跑者——“小太杨”杨文娟。2024年的兰州马拉松赛上，她右手撑伞，左手握琵琶，一身飞天妆造，在赛道上大步流星，跑完马拉松全程。其飒爽英姿，收获无数粉丝。

　　此后的重庆、孝感、铜仁等多地举行的马拉松赛场，她先后身着当地特色古装和民族服装，跑完全程。

　　2025年的新年第一天，杨文娟将以武则天女皇的装扮，参加洛阳半程马拉松赛，穿行在定鼎门、应天门、天堂明堂等景区之间，现场演绎往事越千年的沧桑巨变。

　　【涵盖老中青选手】

　　据悉，报名选手中，年龄最大者65岁，最小者6岁。除了省内外来洛参赛的选手之外，还吸引了外籍选手参赛。

　　“这是因为，咱们的比赛线路特别吸引人。”赛事主办方有关负责人介绍，洛阳市元旦长跑线路巧妙地融合了洛阳丰富的历史文化与现代城市风貌。从洛阳市体育中心出发一路北上，途经隋唐城遗址植物园、洛阳博物馆、洛阳城市阳台、天子驾六、天堂明堂、应天门等著名景区或城市地标，终点位于定鼎门遗址博物馆。跑友们将踏上一段独特的文化之旅，领略洛阳的魅力与风采。在奔跑的过程中，不仅感受运动的快乐，更能身临其境感受洛阳千年古都的文化底蕴，仿佛穿越时空，与历史对话。

　　此外，本次大赛奖品丰厚，最高奖金达6000元。只要参加半程马拉松赛并完成比赛的选手都可获得完赛奖牌。完赛奖牌的设计以洛阳博物馆的铜尊和青铜鼎为底样，正面镶嵌方鼎兽面纹三彩图样，代表了千年古都洛阳浓厚的历史文化底蕴，让所有的完赛者都能够得到一个“最洛阳”的特别奖励。（洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 李萌亮 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    聚焦骨病康复！第六届河洛骨科系列论坛今日举办
    聚焦骨病康复！第六届河洛骨科系列论坛今...
    聚焦骨病康复！第六届河洛骨科系列论坛今日举办
        12月28日，由洛阳市医学会、洛阳市医院管理协会主办，河南科技大学第二附属医院(以下简称河科大二附院)承办...
  • ·专家学者齐聚 共话睡眠呼吸障碍诊疗与耳科建设
  • ·板蓝根虽可治感冒 但并非“万能药”
  • ·“擦香香”时拍一拍 皮肤吸收会更好？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委十二届七次全会暨市委经...
  • 展望2025——聚焦聚力推动发展不...
  • “机遇”成市委全会暨市委经济工...
  • 回眸2024——现代化洛阳建设迈出...
  • 即日起，洛阳这些公交线路调整
  • 洛阳瀍河区4家学校注销
  • 洛阳81岁“模特奶奶”的花样生活
  • 社论：奋力打好经济工作主动仗
  • 2025年1月1日洛阳城市区部分道路...
  • 网友反映孩子生病第一天老师就要...
    		•
    百姓呼声
    足球赛有球队队员学历造假？
    因为环保问题，市区垃圾车停运合理吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    红红火火迎新年

    水天一色

    新春灯展探秘

    送子观音
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605