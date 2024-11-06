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提升博物馆服务开放水平 洛阳发布新举措
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.29 19:19

　　近日，洛阳市文物局印发《关于进一步提升博物馆服务开放水平的若干措施》(以下简称《措施》)，进一步提升博物馆开放服务水平和质量。

　　《措施》围绕优化预约流程、提高服务质量、优化讲解服务、丰富服务供给、拓展业态功能、强化安全管理、优化传播服务等八个方面，提出了23条举措。其中，明确要求重点博物馆、热门博物馆在法定节假日、暑假及牡丹文化节期间，要根据实际情况适当延长开放时间，全年累计延长开放日不少于80天，累计延长开放时间不少于100小时。

　　《措施》要求，博物馆要做好特殊群体服务保障，实现60岁以上的老年人无须预约，凭身份证入馆；14岁以下的未成年人无须预约，与已预约的成年人入馆参观；要完善博物馆软硬件服务设施，增加童车、雨伞、存包处、志愿服务站、休息座椅、饮水点、医药箱等,为特殊人群开辟绿色通道；要提高讲解服务质量，针对不同年龄段、不同参观需求人群，提供分众化、特色化的定制讲解服务；要增加公益讲解频次，根据客流量情况，高峰期每日至少提供2至6批次志愿讲解服务；要完善讲解服务形式，提供智能语音导览、二维码、云讲解、AR智能语音导览等多种形式的自助讲解服务；要打造优秀陈列展览，每年引进或举办优秀展览30个以上；要举办特色社教活动，围绕传统节日、5·18国际博物馆日、文化和自然遗产日等节日主题，开展各类社教活动200场次以上。

　　《措施》还要求各博物馆精准把握游客的消费偏好与趋势，研发符合年轻消费群体需求的现代文创产品，提升市场影响力；依托博物馆馆藏资源优势，创造性地开发符合学生身心特点、年龄层次、接受能力的研学旅行课程，让学生直观地感受到中华文明、河洛文明的源远流长和博大精深；借助牡丹文化节、世界古都论坛等重要节日，举办“博物馆奇妙游”“听涛大运河”等特色沉浸式体验项目，让游客沉浸式感受十三朝古都的魅力。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 阎桦 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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