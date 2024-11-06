洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 洛阳社区
简体 繁体
  新闻 | 图片 | 洛阳

工人文化宫综合提升项目持续推进 预计明年春节前封顶
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.29 17:25

　　29日，俯瞰位于涧西区的洛阳市工人文化宫综合提升项目建设现场，项目主体持续推进，预计2025年春节前实现钢结构屋面封顶目标。

　　该项目是洛阳市重点工程，主要建设内容为文化宫综合活动中心、地下车库、人防工程及其他配套工程。建成后，将构建集文化展示、休闲娱乐、体育运动、教育培训、特色商业等功能于一体的创意城市街区和年轻力文化新地标。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 董洁 摄)
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    聚焦骨病康复！第六届河洛骨科系列论坛今日举办
    聚焦骨病康复！第六届河洛骨科系列论坛今...
    聚焦骨病康复！第六届河洛骨科系列论坛今日举办
        12月28日，由洛阳市医学会、洛阳市医院管理协会主办，河南科技大学第二附属医院(以下简称河科大二附院)承办...
  • ·专家学者齐聚 共话睡眠呼吸障碍诊疗与耳科建设
  • ·板蓝根虽可治感冒 但并非“万能药”
  • ·“擦香香”时拍一拍 皮肤吸收会更好？
    		•
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
    城市阳台暖意浓 洛城蝶变日日新
        当您的目光缓缓下移，洛河美景映入眼帘。河水悠悠、波光粼粼，宛如一条镶嵌在大地上的碧绿绸带，静静诉说着...
  • ·朱延振：痴迷三十余年 耕耘盆中乐土
  • ·邻近小城访三苏，羊肉饸饹香久留
  • ·初冬虽至 洛阳县区亦可捡秋
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳市委十二届七次全会暨市委经...
  • 展望2025——聚焦聚力推动发展不...
  • “机遇”成市委全会暨市委经济工...
  • 回眸2024——现代化洛阳建设迈出...
  • 即日起，洛阳这些公交线路调整
  • 洛阳瀍河区4家学校注销
  • 洛阳81岁“模特奶奶”的花样生活
  • 社论：奋力打好经济工作主动仗
  • 2025年1月1日洛阳城市区部分道路...
  • 网友反映孩子生病第一天老师就要...
    		•
    百姓呼声
    足球赛有球队队员学历造假？
    因为环保问题，市区垃圾车停运合理吗？
    精彩图片
    新安县磁涧镇：丹...
    郭蓉怡：青春接力 ...
    中科信息产业园（...
    于延明：豆香四溢 ...
    精彩热帖

    红红火火迎新年

    水天一色

    新春灯展探秘

    送子观音
    /桂花飘香的季节
    /迷恋嵩山
    /游上清宫有感
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：41120170003　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 北京盈科（洛阳）律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605