工人文化宫综合提升项目持续推进 预计明年春节前封顶

29日，俯瞰位于涧西区的洛阳市工人文化宫综合提升项目建设现场，项目主体持续推进，预计2025年春节前实现钢结构屋面封顶目标。
29日，俯瞰位于涧西区的洛阳市工人文化宫综合提升项目建设现场，项目主体持续推进，预计2025年春节前实现钢结构屋面封顶目标。
29日，俯瞰位于涧西区的洛阳市工人文化宫综合提升项目建设现场，项目主体持续推进，预计2025年春节前实现钢结构屋面封顶目标。
该项目是洛阳市重点工程，主要建设内容为文化宫综合活动中心、地下车库、人防工程及其他配套工程。建成后，将构建集文化展示、休闲娱乐、体育运动、教育培训、特色商业等功能于一体的创意城市街区和年轻力文化新地标。(洛报融媒·洛阳网记者 张光辉 通讯员 董洁 摄)
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