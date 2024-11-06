“国字号”名片+1！洛阳获评中国农业装备产业地标

洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，近日工信部工业文化发展中心首次面向全国发布《2024中国有影响力的城市产业名片》，洛阳名列其中，并获评“中国农业装备产业地标”称号。

洛报融媒记者从洛阳市工信局获悉，近日工信部工业文化发展中心首次面向全国发布《2024中国有影响力的城市产业名片》，洛阳名列其中，并获评“中国农业装备产业地标”称号。

产业名片融合区域历史文化、城市特质、产业优势、发展理念，是一个国家、一个区域、一个城市工业形象的特别彰显、产业实力的重要标识和经济影响力感召力的具体象征。

此次评选立足构成产业名片的三大系统“产业、名片、生态”维度，聚焦优势性等10大视角，共确定28个细分指标，经过层层筛选，最终形成2024年中国有影响力的城市产业名片“30+50”，包括洛阳等30个城市和昆山等50个县域。这些产业名片是中国工业的“筋骨”和“血脉”，是中国经济的“韧性”和“活力”。

作为我国农机装备发源地和重要产业集聚地，也是我国农机装备领域科研密度最大、创新能力最强的地区，近年洛阳把农机装备列为全市重点发展的17条优势产业链之一，持续构建涵盖基础材料、关键零部件、整机制造的完整产业链条。目前，洛阳现代农机装备集群关联企业300余家，产值600亿元，形成了以中国一拖为龙头、产业链上下联动的发展格局，成长为国内综合实力领先的农机装备产业集群。

“此次获评‘国字号’名片，是对我市积极推进农机装备产业建设的高度认可，将为洛阳后续加速产业高质量发展注入强大动力。”洛阳市工信局相关负责人表示。

下一步，洛阳将在工信部指导下，继续做优做强农机装备产业，以近期入选国家先进装备制造业集群为契机，加速打造全国农机装备原创技术策源地、全球高端农业动力机械先行地和全球农机装备产业集聚新高地，同时高标准开展产业名片打造和建设，更好发挥产业名片对区域经济、制造业高质量发展的促进作用，力争形成更多洛阳产业名片。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 王鹏 文/图)