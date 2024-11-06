洛阳古墓博物馆元旦假期延时开放

近日，洛阳古墓博物馆微信公众号发布消息，为满足广大观众元旦假期文化需求，洛阳古墓博物馆2025年元旦实行延时开放。

近日，洛阳古墓博物馆微信公众号发布消息，为满足广大观众元旦假期文化需求，洛阳古墓博物馆2025年元旦实行延时开放。 近日，洛阳古墓博物馆微信公众号发布消息，为满足广大观众元旦假期文化需求，洛阳古墓博物馆2025年元旦实行延时开放。具体内容如下： 尊敬的观众朋友： 2025年蛇年元旦即将到来，首先恭祝大家“蛇么都好”！为满足广大观众元旦假期文化需求，洛阳古墓博物馆2025年元旦实行延时开放，开放时间安排如下： 2025年1月1日(星期三)9：00--18：00(17：00停止入馆) 大家可根据出行计划提前三天在官方微信公众号(散客)、官网(团队)实名预约门票。 洛阳古墓博物馆

2024年12月27日

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