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洛阳：大力发展养老服务事业 让“养老”变“享老”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.28 17:10

养老送餐员准备送餐

　　数说城乡养老服务能力提升

　　今年，我市新增的16个“镇改街道”“村改居”全部建设街道、社区养老服务设施，保持街道社区养老服务设施全覆盖；评定A级以上社区养老服务设施150个，社区养老服务更加规范化、标准化；推进30个乡镇敬老院转型为区域养老服务中心，建成集中养老服务站点150个、村级居家助老服务点300个，农村养老服务供给能力进一步提升。

　　助餐服务是许多老年人首要的养老需求，一餐热饭，彰显民生温度。上门送餐、上门烹饪等服务都已在我市启动。

　　现在，西工区中京花园小区养老服务站养老送餐员，每天要为数十位老人上门送餐。涧西区长四社区四街坊养老服务站工作人员，可以为有需要的居家老人提供上门烹饪服务。

　　涧西区积极构建“嵌入式”养老服务体系，为老年人提供养老助餐、社区娱乐、健康管理、上门保洁等综合养老服务，让老年人在家门口享受全方位养老服务。

　　在提升改造后的瀍河区杨文街道综合养老服务中心，老人们用餐、参与各项文体活动，其乐融融。该养老服务中心设有餐厅、康复室、棋牌室等，可满足辖区老年人的复合型养老需求，让“养老”变“享老”。

　　生活需求满足了，老年人的精神需求也要满足。

　　“英才社区开设兴趣班，居民朋友赶快报名吧……”近日，洛龙区古城街道英才社区开设的声乐、合唱、古筝兴趣班，受到一些老年居民欢迎。

　　“年龄大了，不能总闷在家里。老姐妹们一起学唱歌，既陶冶了情操，又能常见面，感到很快乐。”65岁的居民赵女士说。

　　今年，我市将城乡养老服务能力提升列入重点民生实事，目前任务已全部完成，养老服务能力持续提升。

　　市民政局相关负责人介绍，近年来，我市大力发展养老服务事业，聚焦城乡老年人居家和社区、机构养老服务需求，大力开展设施建设。构建城市区“五级养老服务体系”，初步形成分级布局、功能衔接的居家社区养老服务体系。推广农村“集中+居家”4类养老服务模式，推动农村养老服务提质扩面。

　　该负责人表示，下一步，我市将强化规划引领和制度配套，加快构建城乡养老服务体系，依托资源优势发展多种养老服务产业，推动洛阳养老服务高质量发展，打造“养老”变“享老”的温暖图景。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 蒋梦蝶 文/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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