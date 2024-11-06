市委办公室召开室务会会议 传达学习市委全会暨市委经济工作会议精神

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市委办公室室务会会议，传达学习市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神，部署学习宣传贯彻工作。

昨日，市委常委、秘书长王军主持召开市委办公室室务会会议，传达学习市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神，部署学习宣传贯彻工作。

会议指出，市委十二届七次全会暨市委经济工作会议深入贯彻落实中央经济工作会议精神、省委十一届八次全会暨省委经济工作会议精神，深入分析当前形势，结合洛阳实际，对明年全市经济工作作出系统部署。市委办公室作为落实市委决策的“第一关”、推进工作的“第一棒”，要在全市各级各部门学习贯彻市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神中走在前、作表率。

会议强调，要在学深悟透上当好排头兵，精准把握市委全会对明年经济工作确定的目标任务和方法路径，深刻认识全市近年来取得的工作成效和发展成就，坚定信心决心，进一步增强全力以赴做好经济工作的思想自觉和行动自觉。要在参谋助手上当好排头兵，聚焦市委全会提出的重点工作和关键抓手，深入调查研究，加强信息报送，深度分析研判，提出具有指导性、针对性、可操作性的对策建议，为市委推动经济工作高质量发展提供决策参考。要在督导落实上当好排头兵，充分发挥抓落实职能作用，坚持“清单制+责任制”工作方法，迎难而上、奋勇争先，以最高昂的精神状态、最扎实的工作作风、最有力的务实举措推动各项任务落地见效。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)