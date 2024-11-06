本周末洛阳天气晴好 早晚气温依旧较低

洛阳今日晴天间多云，西北风4级～5级逐渐减小到3级左右，阵风6级～7级，气温-3℃～7℃。
洛阳今日晴天间多云，西北风4级～5级逐渐减小到3级左右，阵风6级～7级，气温-3℃～7℃。
“长啸出原野，凛然寒风生。”昨日，我们见识了风的威力。空气湿度下降，大家需及时补充水分，多吃银耳、梨等食物缓解干燥。
市气象台据最新的气象资料分析，未来几天受高空西北气流控制，我市以晴好天气为主。2025年1月1日、2日受冷空气影响，我市风力较大。
最近几天天气预报
今日：晴天间多云，西北风4级～5级逐渐减小到3级左右，阵风6级～7级，气温-3℃～7℃。
明日：晴天间多云，偏西风3级左右，气温-4℃～9℃。
30日(周一)：晴天间多云，偏北风3级左右，气温1℃～12℃。
31日(周二)：晴天到多云，气温-2℃～9℃。
2025年1月1日(周三)：晴天间多云，偏北风4级左右，气温-2℃～13℃。
2日(周四)：晴天间多云，偏北风3级左右，气温-2℃～6℃。
3日(周五)：晴天间多云，气温-3℃～6℃。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博)
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