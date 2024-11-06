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市人大常委会召开党组（扩大）会议 李保国主持并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.28 08:18

　　26日，市人大常委会召开党组(扩大)会议。市人大常委会党组书记、主任李保国主持并讲话。

　　会议传达学习了习近平总书记近期重要讲话精神，集中学习了《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》等，深入学习了市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神。会议听取了市十六届人大三次会议筹备情况、市人大常委会党组2024年度相关工作情况的汇报，研究了《洛阳市第十六届人民代表大会第三次会议民生实事项目人大代表票决办法(草案)》等。

　　李保国指出，市委全会暨市委经济工作会议全面总结了我市2024年经济工作，分析了当前经济形势，并对2025年经济工作进行了全面部署。要深入学习贯彻市委全会暨市委经济工作会议精神，精准把握全市经济社会发展的总体要求和目标任务，积极发挥人大职能优势，找准服务保障中心大局结合点、发力点和出彩点，为推动全市经济社会高质量发展作出积极贡献。要科学制定常委会明年工作“路线图”，紧密围绕市委全会作出的“六项部署”“八大任务”，统筹谋划明年人大工作重点，从立法、监督、代表等多个方面持续发力，加强科技、文化、生态等领域立法供给，强化重点任务、重要领域、重大项目监督推动，充分发挥人大代表密切联系群众的桥梁纽带作用，全力助推洛阳特色优势转化为发展胜势。要牢牢把握“四个机关”定位要求，充分发挥人民代表大会制度政治功能，不断转变思维理念，砥砺担当精神，弘扬实干作风，增强履职能力和水平，提高工作质量和效率，扎实做好岁末年初各项工作，组织筹备开好市十六届人大三次会议，以实干实绩助力现代化洛阳建设不断开创新局面。 (洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张艳艳 王思芮)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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