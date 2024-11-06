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洛阳市发展和改革工作会议明确2025年工作重点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.28 08:18

　　昨日，全市发展和改革工作会议召开，贯彻落实市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神，回顾总结2024年全市发改系统工作，分析研判当前形势，部署2025年重点任务，全力以赴打赢“十四五”收官战。

　　关键词 扩大有效需求

　　全方位扩大内需是稳增长的重要抓手。根据部署，我市将统筹抓好谋划储备和项目建设、资金争取和有效使用、“硬投资”和“软建设”、扩大投资和提升功能，开展重点项目联审联批现场对接协调服务，做到即来即办、快审快批，全力做好项目要素保障，促进形成更多实物工作量和产出效益，形成消费和投资相互促进的良性循环。

　　在激发重点领域消费潜力方面，我市将推动建设国际消费中心城市，积极申报全省十佳消费新场景，力争更多场景入选第二批省级夜经济集聚区。以入选国家城市社区嵌入式服务设施建设城市为契机，培育“一老一小”消费新增长点。

　　关键词 提高投资效益

　　提高投资效益的关键在于形成更多实物工作量。2025年，我市将以接续开展“转作风、大攻坚、建新功”行动为抓手，更好地以项目建设带动投资增长。

　　强化项目全流程管理。健全完善项目全周期管理机制，对全市重点项目建设情况精准调度，系统加强谋划储备，确保全年储备项目数量保持在开工项目3倍以上。

　　实施项目攻坚行动。滚动开展“三个一批”活动，全年实施省市重点项目390个左右、完成投资1300亿元以上。

　　关键词 推进改革创新

　　改革创新是社会发展的重要动力。2025年，我市将持续坚持科技创新引领，加大重点领域和关键环节改革攻坚，激发高质量发展动力活力。

　　着力打造高能级创新平台。全力支持中原科技创新港建设，力争纳入省“十五五”规划和省重大项目谋划储备库。围绕河南高等研究院，龙门实验室、中原空天材料与应用实验室，产业承载区和服务配套区“一院两室两区”创新总体布局。鼓励周山智慧岛和伊滨智慧岛内企业转化应用科研成果。

　　全周期全方位加强助企服务。加强重点企业要素保障，高效运行支持小微企业融资协调机制，争取推荐企业2.5万家、全年获贷150亿元。加快要素市场化配置改革，进一步深化集体经营性建设用地入市，推广实施人力资源服务告知承诺制等重点任务。

　　推动开发区高质量发展。实施重大项目引领行动，围绕“5+17”重点产业链和各开发区主导产业引进上下游配套关联项目，加快推进中航光电民机与工业互连产业园、LYC新能源装备轴承智能化生产基地等重大项目，力争全年招引亿元以上产业项目超100个。推动洛阳经开区、伊滨开发区分别围绕数字化转型、协同创新领域，对标省级转型升级开发区试点专业标准要求，探索转型升级模式。

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[ 责任编辑：马勇玲 ]
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