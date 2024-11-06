昨日，市长徐衣显主持召开专题会议，贯彻落实中央经济工作会议、省委十一届八次全会暨省委经济工作会议、市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神，研究部署“十五五”规划前期重大课题、2025年民生实事谋划、城中村改造以购代建等工作。

徐衣显主持召开专题会议研究“十五五”规划前期重大课题、2025年民生实事谋划等工作

深研细谋描绘现代化洛阳新图景

可感可及把实事办到群众心坎上

昨日，市长徐衣显主持召开专题会议，贯彻落实中央经济工作会议、省委十一届八次全会暨省委经济工作会议、市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神，研究部署“十五五”规划前期重大课题、2025年民生实事谋划、城中村改造以购代建等工作。市政协主席孙延文参加会议。

会议听取了我市“十五五”规划前期重大课题研究情况汇报。徐衣显指出，明年是“十五五”规划谋篇布局之年，做好前期重大课题研究，对于科学编制“十五五”规划、理清高质量发展思路、加快推进现代化洛阳建设具有重要意义。要科学立项、精准选题，进一步提高政治站位、把握历史方位、找准发展定位，对标对表国家战略、省委部署，紧密结合洛阳实际、未来潜力，聚焦“十五五”时期洛阳发展的战略性、基础性、关键性问题，严格立项审核，细化课题方向，充分调研论证，全面拓展课题研究深度广度。要前瞻谋划、深度研究，准确把握区域竞争格局、经济增长动力、技术迭代升级、产业发展赛道等趋势性变化，组建专业功底强、视野范围广的课题团队切实发挥主导作用，借助外脑力量丰富课题内容、拓宽研究维度切实用好专业力量，增强课题研究指导性、针对性、操作性。要系统集成、集思广益，聚焦重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目，借鉴先行地区经验，主动向上沟通衔接，用好现代技术，吸收社会期盼，汇集群众智慧，强化系统集成，细化思路举措，形成一批前瞻性强、含金量足的研究成果，为高质量编制规划提供坚实支撑。

会议听取了2025年民生实事谋划情况汇报。徐衣显强调，办好民生实事是践行以人民为中心的发展思想的重要举措。要强化民意导向，聚焦群众反映强烈的“急难愁盼”，聚力加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，广泛征求意见建议，增强民生实事的科学性、实效性和可行性。要强化目标导向，坚持尽力而为、量力而行，科学制定目标，严实职责分工，确保任务可量化、措施能落地、资金有保障、结果可考核。要强化结果导向，落实民生实事项目票决制，完善考核督查机制，坚决杜绝形式主义、官僚主义，真正把民生实事办到群众心坎上，让民生福祉可感可及。

会议研究了城中村改造以购代建工作。徐衣显强调，要抢抓政策机遇，贯彻落实中央关于房地产市场平稳健康发展决策部署，用足用好购买商品住房用作安置住房支持政策，摸清底数、盘活资源，健全机制、压实责任，满足安置对象多元化安置需求。要规范操作标准，探索房票安置、自主购买、组织购买等多元化模式，落实契税优惠、税费减免、金融支持等政策措施，尽力缩短群众安置过渡时间，释放政策一举多赢带动效应。

会议还研究了嵩汝高速、G208二淅线孟津段改建工程等项目建设工作。

潘开名、李新红等参加。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)