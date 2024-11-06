坚定信心，牢牢把握工作主动权 —— 一论贯彻市委十二届七次全会暨市委经济工作会议精神

刚刚召开的市委十二届七次全会暨市委经济工作会议，科学研判“时”与“势”，辩证把握“危”与“机”，对明年经济工作作出系统部署，为我们做好新一年的经济工作指明了方向，令全市上下备受鼓舞、信心倍增。

信心比黄金更重要。

刚刚召开的市委十二届七次全会暨市委经济工作会议，科学研判“时”与“势”，辩证把握“危”与“机”，对明年经济工作作出系统部署，为我们做好新一年的经济工作指明了方向，令全市上下备受鼓舞、信心倍增。

经济的繁荣建立在信心之上，市场经济实质就是信心经济。企业有信心敢投资，百姓有信心敢消费，公众有信心敢创业，整个社会有信心，市场主体有良好预期，经济形势就能根本好转。

今年以来，面对复杂严峻的形势，洛阳生产总值增速逐季向好，这背后是看不见的奋进和看得见的信心。宁德时代洛阳基地一期部分产线投产，其间两创“洛阳速度”，让众多产业链配套项目有信心抢滩洛阳；中航光电高端电子器件基础产业园落成投产，相关部门“腾笼换鸟”，给了行业龙头扎根洛阳做大做强的信心；超万个充电桩上线，让新能源车主有了购车消费的信心，助力洛阳登上7月城市新能源车市场渗透率排行榜榜首……一个个敢闯、敢干、敢创、敢投资、敢消费的生动故事，勾勒出2024年洛阳发展的剪影，彰显出洛阳人放下包袱、放开手脚，越干越有劲，越干底气越足。

实践证明，信心，等不来，“躺”不来，更不会从天上掉下来，信心是干出来，拼出来的！

明年是“十四五”规划的收官之年，也是推动经济持续回升向好的关键一年。当前，世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开，机遇与挑战并存，必须以全面、辩证、长远的眼光，综合研判明年形势，精准把握大势大局，善于识变应变，牢牢把握工作主动权——

看风险挑战。当前外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，主要是需求不足与转型阵痛的双重压力，部分行业和企业遇到严重困难等。洛阳在产业结构、发展动能、风险防化等方面还存在不少问题，叠加国际国内形势带来的影响，困难和挑战会更加凸显，这需要我们不惧风雨、迎难而上，以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性。

看宏观政策。国家将实施更加积极有为的宏观政策，加强超常规逆周期调节，特别是实施更加积极的财政政策，加大财政支出力度，增加地方政府专项券，有利于我们腾出更多精力和财力促发展、保民生；实施适度宽松的货币政策，适时降准降息，资金面上更宽松，有利于我们更好破解“融资难”；打好政策“组合拳”，加强各项政策的协调配合，有利于我们最大限度用活用好政策。

看发展后劲。经过这些年努力，洛阳发展的积极因素持续积累，特别是高能级创新平台建设渐入佳境，从龙门实验室发布重大成果，到伊滨科技城、科技产业社区等起势见效，创新正在成为发展的新动能；“四新一装备”等风口产业发展提速，宁德时代洛阳基地建设助推千亿级新能源电池产业集群崛起，中航光电增资扩产提速千亿级电子产业集群建设，洛阳石化百万吨乙烯开建引来大批上下游配套项目，产业格局正在重塑……洛阳搞改革、抓创新、抢风口的意识更强了，干事创业的氛围更浓了，城市发展后劲更足了。

一言以蔽之，洛阳经济明年有困难、有挑战，更有良好的市场预期和发展预期！

爬坡过坎，关键是提振信心。我们深知，等待观望、行动缓慢、无所作为，将走进死胡同。放下包袱、放手一搏，才能把洛阳发展的命运牢牢抓在自己手中，闯出一片新天地。

越是面临复杂局面，越要把握大势、知重负重、奋发有为，越要坚定不移办好自己的事。把思想和行动统一到市委全会精神上来，坚定信心、积极作为，贯彻落实好各项重点任务和决策部署，努力把积极因素转化为发展实绩，就一定能完成经济社会发展各项目标，推动全市经济持续回升向好！(洛平)