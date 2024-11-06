洛阳92个省市重点项目完成年度投资计划120%以上

12月27日，洛阳市发展和改革工作会议召开。洛报融媒记者从会上获悉，2024年，洛阳市高质量开展“三个一批”项目建设活动，项目个数及投资额均居全省前列。

12月27日，洛阳市发展和改革工作会议召开。洛报融媒记者从会上获悉，2024年，洛阳市高质量开展“三个一批”项目建设活动，项目个数及投资额均居全省前列。 12月27日，洛阳市发展和改革工作会议召开。洛报融媒记者从会上获悉，2024年，洛阳市高质量开展“三个一批”项目建设活动，项目个数及投资额均居全省前列。 抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。洛阳市始终坚持把项目建设作为发展经济的主要抓手，全力推进重点项目建设。 “2024年，我市高质量开展4期‘三个一批’项目建设活动，项目个数及投资额均居全省前列。”洛阳市发改委负责人介绍，市发改委牵头开展全市“大攻坚、见实效、建新功”专项行动，截至目前，全市92个省市重点项目全年完成年度投资计划的120%以上。 根据部署，2025年，洛阳市将以接续开展“转作风、大攻坚、建新功”行动为抓手，更好地以项目建设带动投资增长。强化项目全流程管理，对全市重点项目建设情况精准调度，系统加强谋划储备，确保全年储备项目数量保持在开工项目3倍以上。实施项目攻坚行动，滚动开展“三个一批”活动，2025年计划实施省市重点项目390个左右、完成投资1300亿元以上。(洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 李航 文/图)