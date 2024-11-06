洛阳早晚气温依旧低迷 晴冷干燥是主基调

今日，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新的气象资料分析，洛阳未来一周多受高空西北气流控制，以晴好天气为主；2025年元月1日～2日受冷空气影响，我市风力较大。

今日，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新的气象资料分析，洛阳未来一周多受高空西北气流控制，以晴好天气为主；2025年元月1日～2日受冷空气影响，我市风力较大。 今日，洛阳气象微信公众号发布消息，据最新的气象资料分析，洛阳未来一周多受高空西北气流控制，以晴好天气为主；2025年元月1日～2日受冷空气影响，我市风力较大。 具体预报： 今天夜里：多云转晴天。 28日(周六)：晴天间多云，偏西风3级左右，气温-3℃～7℃。 29日(周日)：晴天间多云，气温-4℃～9℃。 30日(周一)：晴天间多云，偏北风3级左右，气温1℃～12℃。 31日(周二)：晴天到多云，气温-2℃～9℃。 1月1日(周三)：晴天间多云，偏北风4级左右，气温-2℃～13℃。 1月2日(周四)：晴天间多云，偏北风3级左右，气温-2℃～6℃。 1月3日(周五)：晴天间多云，气温-3℃～6℃。⑥