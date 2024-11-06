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龙凤山生态旅游度假区获得省级旅游度假区称号
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2024.12.27 17:56

　　近日，河南省文化和旅游厅公布了【2024年拟认定省级旅游度假区的名单】，伊川龙凤山生态旅游度假区成功创建为省级旅游度假区！

　　龙凤山生态旅游度假区位于洛阳市伊川县城西北部，紧依洛栾高速，距离洛阳市区25公里。度假区由龙凤山古镇(国家4A级旅游景区)、二程文化园(国家4A级旅游景区)、荆山森林公园(省级森林公园)、西山植物园及若干家美丽庭院和研学基地构成，山、林、文、古镇等资源，生态环境优美，人文底蕴深厚，文旅业态丰富，是一个集生态观光、休闲娱乐、康养健身、养生度假、文化体验于一体的生态文化康养旅游度假目的地。现有业态包含休闲游乐、研学教育、康体疗养、文化体验等系列文旅产品，可以开展生态休闲、亲子游乐、文化研学、运动健身、主题演艺、户外拓展、自然疗愈、古镇夜游、星光露营等多样化活动，吸引了国内外百万游客前来观光打卡、深度体验。

　　近年来，伊川县坚持“以文塑旅、以旅彰文”发展理念，围绕打造洛阳近郊微度假目的地，发挥龙凤山古镇的龙头作用，联动周边景区景点，在业态设置、消费场景打造和市场营销上下功夫，组织10余个相关单位建立全面联动机制，先后6次召开专题工作会议，明确工作目标和责任分工，对各项创建任务完成情况逐项督导、检查、验收，不断推进省级旅游度假区创建工作。

　　省级旅游度假区的成功创建，极大地促进了伊川县旅游业的发展，带动了当地餐饮、住宿、交通等行业的繁荣，提升了旅游收入和经济活力，全年旅游接待屡创历史新高，全年共接待游客431.1万人次，综合收入达3.22亿元。同时，度假区的建设也注重生态保护和文化传承，为游客提供了丰富的自然景观和文化体验，增强了旅游的吸引力，提升了伊川县的知名度和影响力，为未来的招商引资和旅游业发展奠定了坚实的基础。(李宇辉)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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