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洛阳一案例入选“全国优秀十大案例”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.27 18:30

　　今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局获悉，近日，国家知识产权局公布2024年从全国范围内遴选出的10个专利产业化优秀案例和10个服务机构促进专利产业化优秀案例。其中，洛阳华和知识产权服务有限公司《“三评一审”专利运营模式助力盘活高校存量专利》案例入选全国服务机构促进专利产业化十大优秀案例，被国家知识产权局在全国复制推广。

　　为盘活高校的“沉睡”专利，推动专利产业化过程，洛阳华和知识产权服务有限公司依托我省高校专利资源打造了涉及智能设备、新能源、生物医药、人工智能等多个技术领域的专利池，通过构建“三评一审”专利运营模式，解决专利池中专利技术“落地难”“落地成功率低”等问题。

　　洛阳市市场监管局相关负责人表示，近年，洛阳市以发展风口产业为主线，依托国家级知识产权保护中心，打造多元化知识产权大保护格局。下一步，该局将聚焦大力推动专利产业化，做强做优实体经济，充分发挥知识产权制度供给和技术供给的双重作用，促进技术、资本、人才等资源要素高效配置和有机聚合，着力打通专利转化运用的关键堵点，优化市场服务，培育良好生态，加快创新成果向现实生产力转化。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 陈翔 文/图)
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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