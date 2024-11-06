“洛小理”AI学习：隋唐洛阳城的N种打开方式

按照洛阳市委市政府关于新时代宣传工作突出“移动端、视频化、交互性”的重要指示，为进一步做好政治理论网络宣传工作，提高理论网络宣传整体实效，市委宣传部联合洛阳日报报业集团，全新打造洛阳政治理论网络宣传IP“洛小理”，陆续推出《“洛小理”AI学习》系列创新型理论传播产品。本系列计划以“小切口、大格局、形式新、易传播”的总体思路，持续深入学习贯彻习近平文化思想，用“七个着力”为指引，锐意进取、守正创新，大处着眼、小处着手，努力讲好洛阳故事，谱写当代华章。第一期视频聚焦洛阳探索大遗址的保护利用之路，通过探讨大遗址保护利用的“洛阳模式”，展示习近平文化思想在洛阳的生动实践。(作者：王妍 刘雅文 胡晨婕 栾世颖)（原载于2024年12月16日洛阳日报“掌上洛阳”客户端）