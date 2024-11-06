跨年夜，洛阳地铁延长运营2小时

洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，计划对2024年12月31日、2025年1月1日运输组织进行调整，满足广大市民及游客的出行需求。

洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，计划对2024年12月31日、2025年1月1日运输组织进行调整，满足广大市民及游客的出行需求。

其中，2024年12月31日运营时间延长2小时，调整为6:30～次日00:30，2025年1月1日运营时间为6:30～22:30，最小行车间隔调整为7分钟。节日期间，临近旅游景区、交通枢纽、主要商圈的地铁车站客流较大，请乘客合理规划出行时间，乘车时按工作人员指引有序排队。（洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 文/图 通讯员 闵雪）