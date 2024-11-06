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伊滨区公布2025年烟花爆竹燃放时间及区域范围
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 伊滨区应急管理局 2024.12.27 12:08

　　27日，今日伊滨微信公众号发布伊滨区关于2025年烟花爆竹禁放限放的通告，详情如下：

伊滨区关于2025年烟花爆竹禁放限放的通告

　　为加强烟花爆竹安全管理，消除火灾隐患，改善空气质量，保障公共安全和群众人身、财产安全，根据《中华人民共和国治安管理处罚法》《烟花爆竹安全管理条例》和《河南省大气污染防治条例》等有关法律法规，现就做好我区2025年烟花爆竹禁放限放有关工作通告如下：

　　一、禁放区域外燃放时间

　　(一)1月28日(除夕)17时至1月29日(正月初一)1时；

　　(二)1月29日(正月初一)早6时至23时；

　　(三)2月2日(正月初五)早6时至23时；

　　(四)2月12日(正月十五)早7时至23时。

重污染天气应急响应期间和上述规定以外的时间，全域全时段禁止燃放烟花爆竹。

　　二、禁放区域

　　(一)禁放区域：伊水东路(含)以东，伊河右岸堤顶路(含)以南，大谷路(含)以西，南山大道(含)以北。

　　(二)其他禁放区域：1.高层建筑、设有可燃外墙保温材料的建筑和在建工程施工工地60米范围内；2.生产、销售、储存易燃易爆物品的场所及周边安全距离100米范围内；3.医院、图书馆、博物馆、档案馆、学校、幼儿园、敬老院、疗养院、文化体育场所等公共场所；4.车站、机场、商场、集贸市场、影剧院等人流密集场所；5.党政机关办公场所和企事业单位的生产区、仓储区等重点区域；6.文物保护单位、重要新闻单位、交通枢纽、输变电设施和重要军事设施；7.山林、绿地、森林公园、风景名胜区及封闭式公园、游园等重点防火场所；8.万安山山顶公园；9.其他禁止燃放的区域。

　　三、个人禁放种类

　　(一)禁止燃放《烟花爆竹安全与质量》(GB10631-2013)中的专业燃放类产品和需加工安装的个人燃放类产品；

　　(二)禁止燃放拉炮、摔炮、砸炮、加特林、冷光烟花、钢丝棉烟花等危险性大、含高敏感度药物的烟花爆竹；

(三)禁止燃放非法生产、经营的假冒伪劣烟花爆竹。

　　四、安全要求

　　(一)禁止在居民住宅楼楼内、楼顶燃放或者向外抛掷烟花爆竹；

　　(二)禁止对准或者指向易燃易爆的物品燃放烟花爆竹；

　　(三)禁止向行人、车辆、建筑物、构筑物和人群密集场所投掷烟花爆竹；

　　(四)任何单位和个人不得非法生产、运输、销售、储存烟花爆竹，禁止携带烟花爆竹搭乘公共交通工具；

　　(五)禁止网上销售烟花爆竹，禁止邮寄烟花爆竹，禁止在托运的行李、包裹、邮件中夹带烟花爆竹；

　　(六)严格实行专车运输，中途不得销售、装卸；

　　(七)未成年人燃放烟花爆竹，应当在其监护人或者其他成年人指导下燃放；

(八)禁止其他影响公共秩序、危及他人安全的行为。

　　五、违规违法行为的处罚

　　对非法生产、运输、储存、销售和违规燃放烟花爆竹的行为，依照《中华人民共和国治安管理处罚法》和《烟花爆竹安全管理条例》等有关法律法规进行处罚，构成犯罪的依法追究刑事责任。

六、各镇(街道)要严格布设烟花爆竹经营点，经研究确定后向社会公布，居民应到合法经营点购买烟花爆竹。禁放区域内、居民区内禁止布设烟花爆竹经营点。

七、各相关部门要加大宣传力度，积极引导广大群众依法、文明、安全燃放烟花爆竹。

　　八、鼓励群众通过“110”“12345”政务服务便民热线、“12350”安全生产举报电话，对全区范围内非法生产、经营、储存、运输和违规燃放烟花爆竹及法律法规禁止的其他行为进行举报。

九、本通告自公布之日起施行。

　　特此通告。

　　2024年12月27日
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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