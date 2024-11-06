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创意征集·点亮古都新韵 | "洛阳有礼"logo征集，共绘古都新名片！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳礼物 2024.12.27 09:47

　　深耕洛阳文化精髓，我们在致力于将古都魅力与现代创意完美融合的路上不断探索……

　　“洛阳礼物”正式升级为“洛阳有礼”

　　这一升级不仅是品牌名称的蜕变，更是对洛阳深厚文化底蕴与现代文创精神的一次深刻诠释与传承。

　　LUOYANG GIFT

　　“洛阳有礼”

　　“洛阳有礼”，字面间流露出的是一座古城对世界的诚挚邀请与深情厚谊。

　　它不仅仅是一个文创品牌的名称，更是一种文化情感的传递，一种城市记忆的延续。

　　从“礼物”到“有礼”，转变的是视角，提升的是内涵——从单一的商品赠送概念，升华为一种文化体验的分享，一种城市故事的讲述。

　　品牌内涵

　　BRAND CONCEPT

　　“洛阳有礼”品牌内涵丰富而深远。它秉承“产品融合、设计集聚、销售聚合”的平台化发展理念，精心挑选并融合洛阳历史文化的精髓与现代设计美学，打造出既具有传统韵味又不失时尚气息的文创产品。

　　品牌的每一件作品都是对洛阳千年古都文化的致敬与创新表达，都让人在触摸与欣赏间，感受到洛阳独有的文化温度。

　　“洛阳有礼”品牌平台，

　　将汇聚众多国内外优秀设计师的智慧与灵感，

　　以独特的视角解读洛阳，

　　将古老的文化符号转化为现代设计语言，

　　让传统与现代在设计中碰撞出耀眼的火花，

　　实现了文化与创意的深度融合。

　　LOGO COLLECT

　　“洛阳有礼”品牌标识征集

　　为了将“洛阳有礼”品牌形象更加直观、生动、具象地表达和传播，现面向全社会公开征集“洛阳有礼”品牌标识(LOGO)设计方案。

　　希望通过征集符合品牌内涵的、结合创意与艺术的设计作品，展现出洛阳城市历史文化的独特韵味和时代精神。助力“洛阳有礼”品牌成为外地游客购买、本地市民推荐、广受群体认可的洛阳特色文创产品知名品牌。

　　“洛阳有礼”

　　标识创意设计作品征集

　　洛阳城市礼物研究有限公司诚邀您的佳作

　　 征集内容

　　01

　　设计内容

　　“洛阳有礼”品牌视觉标识，标识设计应包括LOGO图案和设计理念(500字以内)。

　　02

　　设计要求

　　1.主题明确：设计需紧扣“洛阳有礼”品牌主题，体现洛阳文化特色风貌及年轻化消费风格。

　　2.创意独特：鼓励创新思维，设计应新颖独特，整体创意有理念，所创作元素有涵义，避免与现有品牌标识雷同。

　　3.易于识别：设计简洁明了，色彩搭配和谐，便于在各种媒介上清晰展现和快速识别。

　　4.适用性广：设计应考虑其在不同媒介(如产品包装、广告、网站、社交媒体等)、周边产品元素或包装使用上的应用效果。

　　03

　　作品规格

　　1.标识设计应包括LOGO图案和设计理念(500字以内)。

　　2.品牌标识(LOGO)设计为单色系(可适用于深浅两种底色)，必须包含中文“洛阳有礼”、英文LUOYANG GIFT(大写)文字元素，其余元素以创作者想法自由发挥。

　　3.提交作品可附配套视觉形象识别系统(实际应用效果图或者延展设计)。

　　4.提交纸质版A4规格墨稿、A4规格色彩稿(注明CMYK色值)；电子版文件分别提供可编辑版本(AI、CDR、PSD)和预览版本(PDF，分辨率不低于300 dpi)。

　　04

　　投稿方式

　　将作品电子压缩包文件(标注姓名+作品名)、《报名表》、《承诺书》，一同发送至电子邮箱：lylw2020@126.com

　　模板下载：

　　洛阳有礼标识创意设计征集

　　 征集日程

　　01

　　征集时间

　　2024年12月25日—2025年2月28日

　　02

　　公布结果时间

　　2025年3月中旬对选中作品进行公示

　　03

　　奖金设置

　　一等奖1名，奖金15000元

　　二等奖2名，奖金5000元

　　三等奖3名，奖金3000元

　　额外奖励

　　被我们选中的标识设计者，还将纳入“洛阳有礼”设计师资源合作平台，将会有更多设计合作机会。

　　04

　　征集对象

　　面向社会各类专业视觉设计机构、高等院校设计相关专业师生、独立设计师、热爱设计的社会各界人士公开征集。

　　  版权归属

　　1.提交作品须为报名者原创，未侵犯他人知识产权，如因抄袭引发的一切法律责任由设计者自行承担；

　　2.获奖作品的所有权及使用权，将归“洛阳有礼”品牌所有方所有，设计者可纳入品牌设计师合作平台。

　　(本次征集活动最终解释权归洛阳城市礼物研究有限公司所有)

　　 联系方式

　　如有任何疑问或需要进一步了解信息，请联系：

　　电话：0379-62210998

　　邮箱：lylw2020@126.com

　　“洛阳有礼”不仅承载着洛阳的

　　文化自信与创新活力，

　　更寄托着对每一位遇见洛阳、

　　爱上洛阳的朋友的深情厚意。

　　它是一份礼物，

　　更是一种文化的邀约，

　　邀请您一同走进洛阳，

　　感受这座城市的千年风华与现代魅力。
[ 责任编辑：潘亮 ]
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