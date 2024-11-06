洛阳市档案馆新增开放档案22848件

记者从市档案馆获悉，该馆近日审核并新增开放22848件档案。

记者从市档案馆获悉，该馆近日审核并新增开放22848件档案。

此次审核开放的档案涉及市民政局、市交通运输局、市总工会、洛阳日报社、市科协、市档案馆6家单位，共计43317件，其中拟向社会开放档案22848件。档案内容包括单位的收文发文和业务中产生的相关文字记录等。这些档案均已满足开放的条件，档案形成单位和市档案馆开放审核工作委员会在经过认真审核和充分讨论后，同意向社会开放。

此次新增开放档案，不仅有助于提升档案资源的利用效率和价值，还能够让社会各界更加深入地了解档案工作，认识档案价值，感受档案文化。

市档案馆工作人员介绍，市民来到位于市档案馆大楼一楼的查阅中心，持本人身份证即可进行查档登记，提供自己要查询的档案信息，由工作人员将档案查询出来，之后给查阅人员进行授权并分配账号，查阅人员即可在查档电脑上查看自己需要的档案内容。市档案馆免费提供打印服务。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 井含笑）